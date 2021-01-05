الظفرة يكشف أسباب إقالة الصربي الكسندر

المصدر: أبوظبي: احمد عيسى

كشف نادي الظفرة عن أسباب إقالة الصربي الكسندر فيليسوفيتش من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وإعادة تعيين السوري محمد قويض بديلا له حتى نهاية الموسم الحالي، مؤكدا أن القرار لا علاقة له بنتائج الفريق وإنما لعدم وجود طريقة لعب واضحة، وعدم نجاحه في تطوير مستوى الفريق.

وقال أحمد عمران القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم أن ناديه كانت لديه عدد من الملاحظات حول أداء المدرب وانه تم الإجتماع به والتحدث معه حول ضرورة أن تكون للفريق طريقة لعب واضحة بغض النظر عن النتائج

وأضاف: منحنا المدرب فرصته بالكامل في كل المنافسات المحلية ولكن لم يحدث جديد في أداء الفريق لذلك لم نجد خيارا غير إعفائه رغم رغبتنا في الإستقرار الفني.

وابان القبيسي ان تكليف محمد قويض بالمهمة تم بناء على تجاربه السابقة مع الفريق وكونه موجود في النادي ومدرك لكافة تفاصيل الفريق، مشيرا إلى أن قويض لم يبتعد عن الظفرة وأنه ظل يعمل ضمن اللجنة الفنية طوال الفترة الماضية.

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