فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية للسيدات يضم بطلة إيطاليا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف فريق القيادة العامة لشرطة دبي للدراجات الهوائية للسيدات عن انضمام البطلة الإيطالية اللاعبة كارميلا كبرياني (24 عاماً) إلى صفوفه، استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2021، ما سيعزز قوة الفريق في المشاركة في السباقات المقبلة.

وأوضح إبراهيم عباس أحمد، مدير فريق شرطة دبي للدرجات الهوائية، أن الفريق حرص على ضم عدد من اللاعبين العالميين للمشاركة في جميع البطولات المحلية والدولية.

ولفت إلى أن كارميلا تعتبر إضافة فعلية مع اللاعبات المنضمات إلى فريق شرطة دبي للدرجات الهوائية حديثاً، وهن: أوليغا بطلة أوكرانيا، وأوسيم بطلة كازاخستان وآسيا تحت 23 سنة، وابتسام زايد بطلة مصر وإفريقيا والعرب، واللاعبة ميجن سميث بطلة جنوب إفريقيا، وبطلة شرطة دبي والعرب سماح خالد، واللاعبة كيم البلجيكية، إلى جانب باقي اللاعبات اللواتي تم التعاقد معهن.

وذكر أن فريق الدراجات الهوائية أصبح أكثر قوة، مؤكداً ثقته بأن كارميلا ستقدم دعماً لزميلاتها في السباقات المُقبلة للحفاظ على الصدارة في جميع المنافسات والبطولات المحلية والدولية التي يشارك فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية للسيدات فيها.

وأعربت كارميلا كبرياني عن سعادتها بإتاحة هذه الفرصة المميزة لها في هذه المرحلة من مسيرتها الرياضية من خلال الانضمام إلى فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية.

وقالت: "سأعمل مع زملائي بروح الفريق الواحد وأقدم لهم المساعدة، وسأبذل أقصى جهدي لنحقق نتائج متميزة في سباقات ومنافسات الدراجات الهوائية".

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