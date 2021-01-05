64 لاعباً يشاركون في بطولة الفجيرة «فيفا 21»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، انطلقت منافسات النسخة الأولى من بطولة الفجيرة لكرة القدم الإلكترونية «فيفا 21» تحت شعار «شكراً خط دفاعنا الأول» والتي تنظمها برزة الرياضيين التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بمشاركة 64 لاعباً من مختلف إمارات الدولة. حضر الافتتاح الذي أقيم في مقر الجمعية بالفجيرة، الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وخالد الظنحاني رئيس الجمعية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وشريف العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، ومحمد الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية بالفجيرة. وأكد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي أهمية هذا الحدث بالفجيرة، كأول دوري إلكتروني لكرة القدم ينظم في الإمارة، ويحقق طموح كافة رياضيي الألعاب الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذا النوع من البطولات يساعد على اكتشاف المواهب الواعدة في مجال اللعبة، مما يساهم في تعزيز ريادة الإمارات في هذا النوع من الرياضات، كما أشاد بالجهود المبذولة من القائمين على البطولة، مثمناً دور الجهات الداعمة والمؤسسات الشريكة.

نخبة

وقال خالد الظنحاني: البطولة استقطبت نخبة من نجوم الكرة والفنانين والمثقفين ومؤثري التواصل الاجتماعي، والشباب، حيث تساهم بطولة الفجيرة الإلكترونية، في إثراء الساحة الرياضية بمجال الرياضات الإلكترونية، علاوة على اكتشاف المواهب الرياضية واستثمار طاقات الشباب.

تنظيم

وأكد سعيد محبوب المشرف العام على البطولة، أن الهدف من تنظيم البطولة ينصب في استثمار طاقات الشباب الرياضية في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ضد جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أن البطولة تستهدف الفئات العمرية من 9 إلى 21 سنة، حيث تم رصد جوائز مالية بآلاف الدراهم للفائزين.

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