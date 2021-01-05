40 إقامة ذهبية لنجوم الرياضة العالمية في الإمارات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

حصل 40 نجماً رياضياً على «الإقامة الذهبية» في الإمارات منذ إطلاق نظام الإقامة الدائمة لمدة 10 سنوات لفئات محددة في مايو 2019، وتضم قائمة المستفيدين من نجوم ومشاهير الرياضة أسماء عالمية كبيرة لمعت في كرة القدم وفي بعض الرياضات الأخرى مثل التنس وكرة السلة والملاكمة وغيرها.

وسعى هؤلاء النجوم للحصول على الإقامة الذهبية في الدولة للاستمتاع بفخامة العيش وجودة الحياة والاستفادة من الامتيازات التي تمنحها لهم هذه الفئة الجديدة من الإقامة، خاصة أن الإمارات ليست مجرد وجهة عالمية للتسوق والترفيه والسياحة ولكنها وجهة عمل دولية ومركز عالمي للأعمال والشركات الكبرى، وتمنح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب «الإقامة الذهبية» لمستحقيها وفقاً للشروط، التي اعتمدها قرار مجلس الوزراء في مايو 2019 والتعديلات الجديدة التي شملته في نوفمبر الماضي.

احتفال

وشهدت قائمة الحاصلين على تصاريح الإقامة الذهبية ضمن فئة الرياضيين انضمام عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية خلال الأشهر الماضية، مثل الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد الذي يرتبط مع دبي بعلاقة وطيدة وتعود على زيارتها في مناسبات عديدة لقضاء إجازته والاحتفال برأس السنة الجديدة والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي ودافيد دي خيا حارس مرمى منتخب أسبانيا ومانشستر يونايتد، والهولندي ممفيس ديباي نجم منتخب هولندا، ولاعب ليون الفرنسي، وفيليب كوتينهو لاعب منتخب البرازيل ونادي برشلونة، ولوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد، إضافة إلى نخبة من كبار اللاعبين السابقين مثل ديديه دروغبا نجم منتخب ساحل العـاج ونادي تشيلسي، وكارليس بويول نجم منتخب أسبانيا ونادي برشلونة، وميكائيل سيلفيستر لاعب منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد وأرسنال، وسولي مونتاري لاعب منتخب غانا وانترميلان، وايريك أبيدال لاعب منتخب فرنسا وبرشلونة، وزميله السابق باتريس ايفرا لاعب يوفنتوس، والنجم البرازيلي جوس روبيرتو دي أوليفيرا المعروف بـ «بيبيتو»، وعدد من المدربين مثل الإيطالي روبيرتو مانشيني، ومواطنه والتر زينغا، والهولندي كلارينس سيدورف.

كما تضم القائمة نجوم التنس مثل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً، والروسي كارين خاشانوف، والتشيكي لوكاس روسول، والملاكم البريطاني أمير خان بطل العالم مرتين في الوزن الخفيف والملاكم البريطاني العالمي نسيم حميد، والسلوفيني غوران دراجيتش نجم كرة السلة الأمريكية ولاعب ميامي هيت.

وجهة

وأكد اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إن عدد الحاصلين على الإقامة الذهبية ضمن فئة نجوم الرياضة في تزايد مستمرّ، وقال: بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي كوكباً آخر ووجهة مثالية للعيش والاستثمار، لذا يتسابق النجوم والمشاهير للإقامة فيها والاستمتاع بجودة الحياة.

وكشف العقيد الدكتور عمر الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن قرار مجلس الوزراء حول اعتماد نظام الإقامة الذهبية يترجم الرؤى الثاقبة لقيادتنا الرشيدة لبناء مستقبل زاهر وتعزيز عوامل الجذب إلى الإمارات وجاء بعد دراسة عميقة لتحديد أبعاده الاجتماعية والاقتصادية وأن كل المعطيات حالياً تؤكد أن نتائجه إيجابية وجيدة.

وأوضح العقيد الدكتور عمر الشامسي أن الإقامة الذهبية وجدت صدى كبيراً واهتماماً واسعاً من مختلف الفئات التي شملها القرار ومن بينها فئة الرياضيين والمشاهير من كل المجالات سواء في الفن أو الرياضة وأن العديد منهم أوفدوا ممثلين عنهم للاستفسار عن الإقامة الذهبية، وقال: نطمح لاستقطاب المزيد من نجوم الرياضة حتى تكون الإمارات وجهتهم الأولى.

استثمار

وكشف مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن أغلب نجوم الرياضة يستثمرون في مجال العقارات و كرة القدم مثل إطلاق الأكاديميات ومدارس الكرة وتسويق اللاعبين.

وتمنح «الإقامة الذهبية» للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين، كما أصبحت تمنح للحاصلين على شهادات في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة إلى أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.

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