جمعة خاطر يرفض تجاوزات مواقع التواصل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد جمعة خاطر لاعب العين والمنتخب الوطني السابق، رفضه تجاوزات مواقع التواصل الاجتماعي «السوشال ميديا» مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالنقد البناء عند تناول القضايا الرياضية، وعدم تجاوز الحدود، وخاصة وأن البعض يستغل «السوشال ميديا» بصورة غير جيدة، ما يضر بسمعة الرياضة والرياضيين.وأضاف: توجيه النقد بطريقة غير مناسبة، لا يهدف إلى الإصلاح، ويجب التصدي له، مع الاستفادة من التطور في مجال الاتصالات والإنترنت، في توجيه النقد البنّاء، واقتراح حلول التطوير الرياضي ، ولا أتمنى أن تزداد المهاترات ، والتي قد تتطور إلى مشاكل وأزمات.

جاءت تصريحات جمعة خاطر، في ظل تحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات للرأي، تتسبب في الكثير من الجدل، خاصة في القضايا الرياضية الجماهيرية، في ظل وجود انتماءات مؤيدة للأندية أو اللاعبين، وفي بعض الأحيان، تحدث أزمات نتيجة تجاوز آراء البعض للنقد البنّاء، وظهرت بالفعل عدد من الآراء على «تويتر»، «إنستغرام»، كادت أن تتسبب بأزمات قبل تدخل العقلاء. وطالب جمعة خاطر، بأن تكون هناك رقابة ذاتية من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بتقديم ما يفيد.

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