50.000.000 درهم ميزانية متوقعة لصفقات «الميركاتو» الشتوي

المصدر: دبي- العوضي النمر

تعيد الأندية ترتيب أوراقها والتعاقد مع لاعبين جدد سواء من المواطنين أو الأجانب مع بداية انطلاقة القيد الشتوي «ميركاتو اللاعبين» اليوم والذي يستمر حتى الأول من فبراير المقبل، سعياً لترميم صفوفها أملاً في تحسن النتائج وتحقيق الطموحات سواء بالمنافسة على القمة أو النجاة من شبح الهبوط، ومن أبرز التوقعات التي ظهرت في اليوم الأول، إنفاق الأندية ما يقرب من 50 مليون درهم على صفقات «الميركاتو» لدعم صفوفها بأفضل اللاعبين من المواطنين والأجانب، وذلك وفقاً لرأي منذر علي لاعب منتخبنا الوطني والوصل الأسبق ووكيل اللاعبين حالياً وأشار إلى أنه من المتوقع أن تقوم الأندية بتسجيل لاعبين جدد من اليوم الأول لفتح باب القيد، خاصة مع استمرار المنافسات، واختصاراً للوقت وقال بوضوح: «أتوقع أن تصل قيمة الصفقات التي تعقدها الأندية خلال «الميركاتو» الشتوي ما يقارب من 50 مليون درهم، حيث تزداد قيمة التعاقد مع اللاعبين الأجانب خلال تلك الفترة من الموسم الكروي، لزيادة الطلب على اللاعبين المتميزين». وأكد منذر علي أن حركة التعاقدات مع اللاعبين الأجانب ستكون كبيرة خلال فترة القيد الشتوي، حيث تنوي ما يقارب من 70 % من الأندية تدعيم صفوفها بعدد من اللاعبين الأجانب القادرين على صنع الفارق بنتائج الأندية خلال المرحلة المقبلة ، سواء للأندية التي تسعى للتنافس على القمة مثل العين والجزيرة والوحدة وشباب الأهلي، أو الأندية التي تسعى للنجاة من شبح الهبوط مثل حتا وعجمان وخورفكان والفجيرة.

موهبة

وأكد عبد الله مراد مدير شركة خدمات رياضية أن مرحلة القيد الشتوي سوف تشهد العديد من الصفقات المهمة للاعبين أجانب لهم خبرة وموهبة مميزة تشكل الإضافة لتلك الأندية التي تسعى لتحسين نتائجها خلال الفترة المقبلة، وقال: صفقات الإعارة للاعبين المواطنين هي الأبرز خلال الفترة الحالية، لكونها تحقق الهدف في فترة وجيزة.

مفاوضات وصفقات

★ تلقى صانع الألعاب أوليمبيو مورتان لاعب ستيوا بوخارست الروماني عرضاً مغرياً من أحد أندية العاصمة، للانتقال لصفوفه خلال المرحلة المقبلة، ولا تزال المفاوضات جارية.

★ اشترط نادي ريفير بليت بيع لاعبه الكولومبي خورخي كاراسكال لأحد أنديتنا بمبلغ 20 مليون دولار، ولا تزال جهود النادي متواصلة لتخفيض المبلغ لإتمام الصفقة.

★ وافق نادي الشارقة على إعارة لاعبه طارق الخديم إلي نادي خورفكان لنهاية الموسم الحالي في إطار التعاون بين الناديين.

★ جيرفينهو جناح أيسر نادي بارما مرشح للانضمام إلى أحد أندية القمة خلال الفترة المقبلة، وقطعت المفاوضات معه شوطاً كبيراً.

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