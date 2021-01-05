تطوير كرة الإمارات.. في جلسة عصف ذهني السبت

المصدر: دبي - العوضي النمر

ينظم اتحاد الكرة جلسة عصف ذهني يومي السبت والأحد المقبلين في أحد فنادق دبي، بحضور عدد من كبار المدربين والمديرين الفنيين المواطنين بالدولة، لمناقشة المشاريع الفنية التطويرية التي تساهم في تطوير كرة الإمارات والمنتخبات الوطنية. وتأتي الجلسة في إطار مساعي الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، لوضع استراتيجية التطوير المستقبلية من أجل النهوض باللعبة، والوصول بها إلى المكانة التي تليق بها قارياً وعالمياً، وتناقش 11 مشروعاً تتضمن تطوير كل من الأكاديميات ومراكز التدريب، من خلال إنشاء 5 مراكز بمناطق الدولة وتوفير البرامج التدريبية لأكاديميات الأندية، ودوري المدارس بتنظيم مهرجانات ومسابقات مدرسية للفئات المستهدفة، والمنتخبات الوطنية تجميع الشباب الموهوبين من كل فئة عمرية ما بين 14 إلى 18 سنة، بجانب تنظيم دورات معتمدة من الاتحادين الدولي والآسيوي، وإعداد حراس المرمى الشباب حسب متطلبات الكرة الحديثة، بجانب إعداد لاعبين يتمتعون بالقوة والسرعة واللياقة البدنية، والاهتمام بالتدريب الذهني بإعداد برنامج للتطوير الذهني على مدار الموسم، والاهتمام بتحليل المباريات والتدريب باستخدام تقنية الفيديو خلال التدريبات والمباريات لتطوير الأداء، والتركيز على العلوم الرياضية والتغذية والدعم الطبي بتوفير برنامج شامل مدعوم بالطب الرياضي والخدمات الطبية، وتشجيع مشاركة الفتيات والسيدات في اللعبة، وكرة الصالات والكرة الشاطئية والترويج للعبة وتشجيع المشاركة من خلال تنظيم العديد من المسابقات.

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