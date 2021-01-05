حاكم الشارقة يأمر بصرف 12 مليون درهم لأصحاب الإنجازات في 17 نادياً بالإمارة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمراً سامياً بمكافأة الأندية أصحاب الإنجازات للموسم السابق بمبلغ 12 مليوناً و685 ألف درهم، وتخصص لمكافأة 17 نادياً من أندية الإمارة، وهى: الشارقة الرياضي، البطائح، الثقة للمعاقين، دبا الحصن، مليحة، خورفكان، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الشارقة الدولي للرياضات البحرية، الشارقة الثقافي للشطرنج، اتحاد كلباء، الذيد، الحمرية، الشارقة للثقافة والفتيات بالشارقة، خورفكان للمعاقين، المدام، الشارقة للفروسية والسباق ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وثمن عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي المكرمة، متقدماً بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على المكرمة الجديدة والسخية بتحفيز الأندية أصحاب الإنجازات للموسم الرياضي «2019- 2020» بما يمثل ترجمة لاهتمام سموه المتعاظم بأبنائه الرياضيين ودعمه اللامحدود لأندية الإمارة، وحرصه على تقدير المتميزين من الأندية واللاعبين.

وسام جديد

وقال: المكرمة السخية وسام جديد، حيث يمثل اهتمام سموه بالرياضة والرياضيين دافعاً وتحدياً لتحقيق المزيد من الإنجازات باسم الإمارة بما يقابل هذه الرعاية التي تحظى بها الأندية، وتوفير كل المتطلبات من مرافق رياضية مميزة وبنى تحتية على أعلى مستوى واهتمام بالكوادر البشرية سواء من إداريين أو مدربين أو لاعبين، بما قاد إلى خلق سمعة مميزة قادت الرياضة في الإمارة الباسمة لمكانة عالية تدفع الأندية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف: تشمل المكرمة أصحاب الإنجازات من مختلف الأندية في مختلف الألعاب وهو ما يشكل رسالة للأندية بأن الإنجازات هي عنوان رياضة الإمارة بفضل البيئة الرياضية المثالية، التي تنبع من رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة من أجل تميز الأندية على كل المستويات، وأن تتطلع دائماً إلى تحقيق البطولات، والمنافسة دائماً على المراكز الأولى.

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