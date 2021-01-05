العين بطل الشتاء لدوري الرديف

المصدر: دبي- البيان الرياضي

ظفر العين بلقب «بطل الشتاء» لبطولة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً لكرة القدم «الرديف»، وحسم صدارة الدور الأول قبل جولة من نهايته، بفوزه على الجزيرة 1 - 0، في الجولة 12، ووصل إلى 30 نقطة، بفارق 5 نقاط عن اتحاد كلباء «الوصيف»، والشارقة «الثالث»، برصيد 25 نقطة لكل فريق، وفاز كلباء على حتا في الجولة نفسها 4 - 0، والشارقة على عجمان 3 - 1، فيما تراجع شباب الأهلي رابعاً، بخسارته أمام الوصل بهدف، في مواجهة مثيرة، شهدت إهدار «الفرسان» ركلتي جزاء، وتجمد رصيده عند 23 نقطة، مقابل 17 للوصل.

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