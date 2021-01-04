40 إقامة ذهبية لنجوم الرياضة في الإمارات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كشف العقيد الدكتور عمر الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن حصول 40 نجما من مشاهير الرياضة العالمية على «الإقامة الذهبية»في الإمارات.

وأكد العقيد الدكتور عمر الشامسي أن قرار مجلس الوزراء حول اعتماد نظام الإقامة الذهبية يترجم الرؤى الثاقبة لقيادتنا الرشيدة لبناء مستقبل زاهر وتعزيز عوامل الجذب إلى الإمارات وأنه جاء بعد دراسة عميقة لتحديد أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن «الإقامة الذهبية» وجدت صدى كبيرا واهتماما واسعا من مختلف الفئات التي شملها القرار ومن بينها فئة الرياضيين والمشاهير من كل المجالات سواء في الفن أو الرياضة وأن العديد منهم أوفدوا ممثلين عنهم للاستفسار عن «الإقامة الذهبية»، وقال: نطمح لاستقطاب المزيد من نجوم الرياضة حتى تكون الإمارات وجهتهم الأولى للاستقرار والعيش فيها.

كما كشف مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن أغلب نجوم الرياضة يستثمرون في مجال العقارات و كرة القدم مثل الأكاديميات ومدارس الكرة وتسويق اللاعبين.

وضمت القائمة الجديدة أسماء لامعة في كرة القدم وأبطال عالميين في بعض الرياضات الأخرى مثل التنس وكرة السلة والملاكمة، ومن أبرزهم الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد والذي تربطه علاقة وطيدة بدبي، حيث تعود على قضاء فترات طويلة من إجازته بها وكذلك والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي ودافيد دي خيا حارس مرمى منتخب اسبانيا ومانشستر يونايتد و الهولندي ممفيس ديباي نجم منتخب هولندا ولاعب ليون الفرنسي وفيليب كوتينهو لاعب منتخب البرازيل ونادي برشلونة و ديديه دروغبا نجم منتخب ساحل العـاج ونادي تشيلسي سابقا والملاكم البريطاني أمير خان بطل العالم مرتين في الوزن الخفيف و الملاكم البريطاني العالمي نسيم حميد والسلوفيني غوران دراجيتش نجم كرة السلة الأمريكية ونجوم كبار آخرين.

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