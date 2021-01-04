الشارقة يعير طارق الخديم لخورفكان

المصدر:
  • متابعة – محمد فضل
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أعار نادي الشارقة لاعبه طارق الخديم لخورفكان حتى نهاية الموسم الكروي الحالي و وتقدمت شركة خورفكان لكرة القدم بالشكر الجزيل لشركة الشارقة لكرة القدم على التعاون بين الناديين متمنين التوفيق للخديم بشعار خورفكان .

من ناحية أخرى وفي إطار استراتيجيتها الخاصة باستقطاب المواهب و المميزين ، تعاقدت  شركة خورفكان لكرة القدم مع اللاعب الشاب ياسر حسين الحمادي (18 سنة) الصاعد من فريق الرديف ولمدة 3 سنوات ، حيث تحرص الشركة برئاسة خليل غانم على تدعيم الفريق الأول  بالمواهب الشابة القادرة على الإضافة و التطوير .

كلمات دالة:
  • الشارقة،
  • خورفكان،
  • الخديم
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