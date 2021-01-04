يحيى الغساني بقميص شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعاقد شباب الأهلي مع اللاعب يحيى الغساني (22 سنة)، قادماً من نادي الوحدة، ليكون أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ اليوم وحتى الأول من فبراير المقبل، ليكون أحد الصفقات المهمة لدعم الفريق خلال السنوات المقبلة.

وبدأ الغساني في صفوف الناشئين بشباب الأهلي، ثم رحل إلى الوحدة عام 2018، ليحقق تألقاً لافتاً، بعدما خاض مع الوحدة، 34 مباراة في دوري الخليج العربي، وسجل 4 أهداف، ويرى الخبراء أنه أحد أهم الصفقات التي أجراها "فرسان دبي" في المواسم الأخيرة.

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