«الأبيض» كامل العدد في انطلاقة معسكر دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أدى «الأبيض» أمس، مرانه الأول مع مدربه «القديم الجديد» الهولندي فان مارفيك، بالملعب الفرعي لنادي الوصل في زعبيل، وذلك في انطلاقة معسكر دبي، وبحضور جميع اللاعبين المختارين للقائمة والبالغ عددهم 27 لاعباً، فيما منح المدرب راحة لبعض اللاعبين من التدريبات الجماعية والذين يشعرون بالإرهاق بعد انتهاء منافسات أنديتهم في الجولة 12 للدوري.

واستهل فان مارفيك تجمع المنتخب بلقاء مع اللاعبين، وأكد أهمية مضاعفة الجهد، مؤكداً ثقته الكاملة بالعناصر التي تم اختيارها خاصة وأن هناك مجموعة كبيرة سبق وأن عمل معها خلال الفترة الماضية، وأن العناصر المنضمة حديثاً ستشكل إضافة حقيقية للمنتخب، وقدم مارفيك شرحاً وافياً عن برنامج المعسكر وطريقة وأسلوب اللعب التي سيتبعها خلال المباريات.

وتتواصل تدريبات المنتخب يومياً في معسكره الداخلي المقام حالياً في دبي في إطار استعداداته للمباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، ويختتم «الأبيض» معسكره 12 الجاري بلقاء منتخب العراق، والذي تصل بعثته إلى الدولة يوم الخميس المقبل، وتضم 24 لاعباً.

شهد التدريبات يوسف حسين النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وعبدالقادر حسن مدير إدارة المنتخبات، وعادل عبدالعزيز عضو لجنة المنتخبات.

وأكد محمد عبيد، مشرف منتخبنا، أن المعسكر الحالي يُمثل أهمية قصوى كونه الأول في عهد مارفيك الذي عاد إلى تدريب المنتخب مجدداً، وأنه الأطول من حيث الفترة خاصة وأن التجمعات المقبلة ستكون قصيرة حتى موعد مباراة ماليزيا 25 مارس بالدولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز