الفردان يدخل آخر 6 أشهر في عقده

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

دخل حبيب الفردان لاعب فريق الكرة بنادي النصر آخر 6 أشهر في عقده ما يتيح له فرصة المفاوضات مع أي نادٍ يرغب في التوقيع معه، بداية من الموسم المقبل أو الانتقال في حال موافقة إدارة «العميد»على بيع عقده خلال فترة «الميركاتو» الشتوي، وعلم «البيان الرياضي» من مصدر مقرّب من الفردان أن إدارة النصر ستفتح ملف تجديد عقده في الفترة القليلة المقبلة، كما تلقى اللاعب بعض العروض من أندية دوري الخليج العربي.

وكان النصر استعاد اللاعب من شباب الأهلي في الموسم قبل الماضي وظهر معه في 10 مباريات في الموسم الحالي وسجل هدفين.

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