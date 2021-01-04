سهيل النوبي: أنتظر إشارة مارفيك

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

كشف سهيل النوبي نجم بني ياس، عن أن المدير الفني للفريق، الروماني دانييل إيسايلا، طور كثيراً من مستواه، وغيّر من طريقة أدائه على الصعيد الشخصي، وأصبح أكثر فاعلية وحرصاً على تسجيل الأهداف في مرمى المنافسين، معتبراً أن إيسايلا واحد من أفضل المدربين الذين مروا على بني ياس في السنوات الأخيرة، ويملك جرأة غير عادية، ويرفع الضغوطات من على كاهل اللاعبين، ما أضفى أجواء طيبة، انعكست على الفريق خلال الموسم الحالي.

وتألق سهيل النوبي بشكل لافت للنظر مع بني ياس، كواحد من أفضل اللاعبين منذ بداية الموسم، إذ نجح في تسجيل 5 أهداف، ضمن قائمة هدافي المسابقة، وثاني أكثر لاعب صناعة للأهداف، بـ 4 تمريرات حاسمة، إلا أن الشارع الرياضي فوجئ بعدم استدعاء النوبي إلى قائمة المنتخب الوطني في معسكر دبي، تحت قيادة الهولندي فان مارفيك.

وأكد النوبي في حواره مع «البيان الرياضي»، أنه لو لم يكن مع المنتخب، فهو مشجع لـ «الأبيض» بالدرجة الأولى، وأنه سيواصل الاجتهاد والعمل الجاد، وأنه ينتظر إشارة مارفيك من أجل العودة لصفوف «الأبيض»، وأشاد بمستوى النجم إسماعيل مطر، معتبره «أسطورة إماراتية بمعنى الكلمة»، وأنه قدوته، وقال: إن عين بني ياس على الفوز بكأس صاحب السمو كأس رئيس الدولة، وإن طموح الفريق الخروج من الموسم الحالي ببطولتين، واعتبر أن الشارقة والجزيرة والنصر، هم أقوى المنافسين على الدوري.

تسجيل الأهداف

وقال النوبي إن إيسايلا مدرب بني ياس، بمثابة صديق وأخ أكبر للاعبين، ونقل للاعبين الجرأة والطموح على تحقيق الانتصارات، والميزة أنه لا يلقي باللوم علينا، ويعلن تحمله للمسؤولية دائماً، ومنح اللاعبين حرية أكبر في إبراز مهاراتهم في أرض الملعب، ما فرق معي بشكل شخصي، حيث يحرص على إعطائي تعليمات بضرورة التركيز على تسجيل الأهداف، وأضاف: «منذ بداياتي، لم أكن أسجل كثيراً، ولكن الأمر اختلف منذ قدوم إيسايلا، بعد أن منحني حرية أكبر في اللعب، ويخبرني بأنه يجب أن أكون طماعاً أمام المرمى، وهو ما ساعدني على تسجيل 5 أهداف في الدوري حتى الآن».

طموح

وأكد النوبي أن بني ياس لديه طموح في إنهاء الموسم ببطولتين على الأقل، وقال: وضعنا جيد في البطولات المحلية الثلاث، هدفنا الأساسي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومن بعده كأس الخليج العربي، خاصة أن بني ياس تأهل للأدوار النهائية بالبطولتين.

وتابع: بالنسبة للدوري، فهو يريد النفَس الطويل، لا نستسلم، ولكن ندخل كل مباراة على حدة وبرغبة الفوز، كما أن التأهل إلى دوري أبطال آسيا، واحد من أهدافنا، ومن المبكر الحديث عن صراع المنافسة على لقب الدوري حالياً.

النفَس الطويل

وأشار النوبي إلى أن الشارقة والجزيرة والنصر، هم الأقرب وأقوى المنافسين على الدوري هذا الموسم، ويعدون أصحاب النفَس الطويل، لافتاً إلى أن بني ياس ينافس أيضاّ على مراكز المقدمة، معرباً عن استغرابه من ابتعاد أندية كبيرة، مثل العين والوحدة وشباب الأهلي الموسم الحالي، مؤكداً أنهم قادرون على العودة بأسرع وقت. وأشار إلى أن مستوى الدوري هذا الموسم، أفضل كثيراً من المواسم السابقة، وأصعب، فيما ظهرت أندية، مثل اتحاد كلباء، كحصان أسود.

أفضل موسم

وأكد سهيل النوبي أن فريق بني ياس يقدم موسماً هو الأفضل للفريق في السنوات الأخيرة، وقال: نجحنا في تحقيق 5 انتصارات متتالية، والنتائج الإيجابية بفضل الأجواء الطيبة داخل غرف خلع الملابس والاجتهاد والتحدي بين جميع اللاعبين، وتوقعت أن نظهر بهذا الشكل نتيجة العمل الجيد خلال فترة الإعداد والتعاقدات الجيدة التي أبرمتها إدارة النادي، وتابع: بدأنا الموسم بشكل جيد ولكن تراجعنا في 3 مباريات متتالية كانت بمثابة كبوة استطعنا الخروج منها سريعاً، ولم نشعر بالخوف بأن الفريق سيتعرض لمزيد من التراجع خصوصاً بعد أن تحدث معنا المدرب وطالبنا بمراجعة أنفسنا، ونحن كذلك كلاعبين تحدثنا مع بعضنا البعض وتعاهدنا على العودة للأداء القوي مما ساعدنا كثيراً في النتائج أخيراً.

احترام

وعن عدم استدعائه لقائمة «الأبيض»، قال: أي لاعب يتمنى ويتشرف بالانضمام للمنتخب، ومارفيك مدرب كبير، وأحترم قراره ورؤيته الفنية، خاصة أنني انضممت لصفوف المنتخب تحت قيادته في المرة السابقة الأولى، والمطلوب في المرحلة الحالية، رفع الضغوط عن المنتخب.

المثل الأعلى

وكشف النوبي عن أن قائد الوحدة إسماعيل مطر، يعد قدوته ومثله الأعلى بالملاعب، كونه نموذجاً للاعب المحترف، وقال: مطر أسطورة ، ولا يزال يقدم مستويات لافتة، وكأنه لاعب بعمر الـ 24، وأعتقد أنه أسطورة لا تتكرر كثيراً، وأتمنى أن أسير على دربه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز