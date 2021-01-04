24 ساعة.. وينطلق «الميركاتو» الشتوي

المصدر: دبي- العوضي النمر

ينطلق بعد 24 ساعة «الميركاتو الشتوي»، لبدء حركة انتقالات لاعبي الأندية على مستوى «المحترفين» و«الهواة»، ويستمر قيد اللاعبين حتى الخامسة من مساء الأول من فبراير المقبل، وستكون الفرصة متاحة أمام الأندية، باستقدام لاعبين جدد، يواكبون طموحات المرحلة المقبلة، وإجراء عملية الاستبدال والتجديد، وأنهت لجنة أوضاع اللاعبين وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، كافة الاستعدادات الخاصة بـ «الميركاتو».

ترتيب

وتسعى أندية «المحترفين» و« الهواة» لترتيب أوراقها، ومن المتوقع أن تشهد فترة القيد الشتوي، العديد من عمليات استبدال اللاعبين الأجانب، ودعم الفرق بلاعبين مواطنين

ويظهر الاستقرار في أندية الشارقة وكلباء والفجيرة والجزيرة وبني ياس، بالنسبة للاعبين الأجانب، فيما يبحث كلباء والفجيرة عن لاعبين مقيمين ويشمل التغيير، وفق تكهنات بعض المراقبين، لاعبين أجانب في 9 أندية، هي العين، النصر، الوحدة، الظفرة، وشباب الأهلي، حتا، عجمان، الوصل، الفجيرة مع توقع إعلان صفقة تعاقدات محدودة للاعبين المواطنين، سواء بالإعارة أو الانتقال النهائي، وتشير المتابعات، إلى انتقال يحيى الغساني لاعب الوحدة إلى شباب الأهلي، وعبد الله الرفاعي «الوحدة» إلى خورفكان، بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر، ويوجد مفاوضات لانتقال بيدرو كونتي «شباب الأهلي» إلى الظفرة.

اللاعب المقيم

وأكد هشام الزرعوني رئيس لجنة أوضاع اللاعبين وانتقالات اللاعبين، تسجيل اللاعب المقيم من دون شرط مرور سنة على إقامته بالدولة، وتوقع أن يكون هناك تعديلات في قوائم اللاعبين بعدد من الأندية على مستوى الأجانب أو المواطنين بما يخدم المسابقات ،والباب سيكون مفتوحاً أمام الأندية من اليوم الأول للقيد بشكل إلكتروني، على أن يتم استلام بطاقة اللاعب فور انتهاء تدقيق البيانات.

وأضاف: جميع أندية دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولي وفرق تحت 21 سنة، من حقها استبدال عدد من لاعبيها وفق اللائحة، سواء من اللاعبين المواطنين أو الأجانب، ووفق احتياجات وظروف كل نادٍ.

فرصة

ويجوز للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وفق المادة 36 /‏‏‏‏‏ 2 من اللائحة، الموافقة على تسجيل اللاعب المحترف خارج فترتي القيد والتسجيل، إذا انتهى عقده مع ناديه السابق قبل نهاية فترة التسجيل، بشرط وجود مكان شاغر ضمن عدد اللاعبين المسموح بتسجيلهم قبل نهاية فترة القيد ، مع تقديم الطلب على النظام الإلكتروني خلال 21 يوم ، من انتهاء فترة التسجيل.

ترشيد الإنفاق

وتوقع نجم محمد وكيل اللاعبين، أن تكون فترة القيد خلال «الميركاتو» خفيفة، نظراً لترشيد الإنفاق في معظم الأندية، على خلفية جائحة «كورونا»، وستكون حركة انتقال اللاعبين المواطنين بسيطة، لأن من غير المعقول أن يستغني نادٍ عن لاعب متميز ، في ظل قلة اللاعبين المرموقين.

وأشار إلى أن عملية الاستبدال ستنشط بين اللاعبين الأجانب بالأندية المنافسة على القمة، وتحتاج إلى دعم صفوفها، أو الأندية المهددة بالهبوط للدرجة الأولى، وتحتاج إلى لاعبين قادرين على صنع الفارق،فيما ستشهد أندية الوسط استقرار بصفوفها، وقال التركيز بين الأندية على نظام الإعارة لفترة ، خاصة بين اللاعبين المواطنين.

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