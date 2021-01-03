الوصل ينجح في إلغاء "حمراء" لاعبه صالح

المصدر: دبي- علي شدهان

نجح الوصل في إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها عبدالرحمن صالح لاعب النادي الأول لكرة القدم في الدقيقة السابعة من زمن مباراته أمام ضيفه شباب الأهلي الجمعة ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي، والتي انتهت بالتعادل الايجابي 2/2.

احتجاج رسمي

وبعد المباراة، وضمن المدة المحددة، تقدم الوصل باحتحاج رسمي لدى هيئة الاعتراض باتحاد الإمارات لكرة القدم، يطالب فيها بإلغاء البطاقة الحمراء، وانصاف لاعبه.

شكر وصلاوي

وتقدم نادي الوصل بالشكر إلى هيئة الاعتراض بعد قرارها بإلغاء البطاقة الحمراء عن لاعبه صالح الذي يعد من بين أبرز أعمدة التشكيلة الأساسية لفهود زعبيل.

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