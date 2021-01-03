24 لاعبا في قائمة منتخب العراق لـ "ودية" الإمارات 12 الجاري بدبي

المصدر: دبي: علي شدهان

أعلن السلوفيني ستريشكو كاتانيتش مدرب منتخب العراق الأول لكرة القدم، قائمة أسود الرافدين المؤلفة من 24 لاعباً، وذلك لخوض المباراة الودية المرتقبة مع منتخب الإمارات الوطني المقرر لها 12 الجاري بدبي في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المزدوجة المؤهلة ل(مونديال) 2022 وكأس آسيا 2023.

قائمة الأسود

وضمت قائمة أسود الرافدين، جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب لحراسة المرمى، وأحمد إبراهيم وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي ومصطفى محمد وحسن رائد وريبين سولاقا وميثم جبار وفيصل جاسم للدفاع، وصفاء هادي وإبراهيم بايش وأمجد عطوان ومازن فياض وشريف عبدالكاظم ومحمد قاسم وسجاد جاسم وحسين علي وشيركو كريم للوسط، وأيمن حسين وعلاء عبدالزهرة ومحمود خليل للهجوم.

7 الجاري

وتصل بعثة أسود الرافدين إلى الإمارات 7 الجاري، على أن تعود إلى العراق في اليوم التالي من المباراة الودية أمام الأبيض الإماراتي.

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