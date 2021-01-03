عصام الحضري يكشف تفاصيل رئاسته لنادي ليوا الإماراتي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف حارس مرمى المنتخب المصري السابق عصام الحضري تفاصيل رئاسته لنادي "ليوا إف سي" أحد أندية دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في الإمارات.

وعلق الحضري على صفحته الشخصية على «إنستجرام» قائلاً: «أتشرف برئاسة نادي ليوا الإماراتي الدرجة الثانية، مع بداية سنة جديدة مليئة بالإنجازات والنجاح 2021. كل عام وأنتم بخير».

وأضاف الحضري : " لست شريكا أو مالكا لنادي "ليوا إف سي"، وإنما أتولى رئاسته من الناحية الإدارية فقط، وأقوم بمباشرة عملي مع النادي الإماراتي عن طريق الهاتف وخلال وجودي فى مصر، دون الإقامة فى الإمارات".

وأوضح وفقا لوسائل إعلام مصرية أن مهمته مع نادي ليوا إف سي تتلخص في إدارة شؤون الفريق، وتوفير اللاعبين الذين يحتاجهم الجهاز الفني، وكذلك تنسيق إقامة المعسكرات، ومتابعة متطلبات الجهاز الفني،مشيرا إلى انه سيسافر إلى الإمارات فقط مرة كل شهرين.

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