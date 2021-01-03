طاقم دولي إماراتي في مونديال الأندية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، طاقم تحكيم دولي إماراتياً، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الفترة من 1 - 11 فبراير المقبل، ويضم كلاً من محمد عبد الله حسن (ساحة)، والحكمين المساعدين محمد أحمد يوسف وحسن المهري.

ويأتي اختيار الطاقم الإماراتي، تأكيداً للنجاحات الكبيرة التي حققتها الصافرة الإماراتية في مختلف البطولات الإقليمية والقارية والعالمية.

وكان الطاقم نفسه حضر في مونديال روسيا 2018، وشارك في إدارة عدد من المباريات، أهمها مباراة فرنسا وبيرو.

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