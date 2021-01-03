سواريز ضمن «نخبة غرب آسيا»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، البرازيلي ويلتون سواريز مهاجم فريق الشارقة، ضمن نخبة نجوم غرب آسيا عن شهر ديسمبر الماضي، والتي ضمت 10 لاعبين هم الأفضل مع فرقهم في المسابقات المحلية.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن اختياره جاء اعتماداً على نجاح الشارقة في الحفاظ على صدارة دوري الخليج العربي في ختام عام 2020 بفضل تألق نجمه الأبرز سواريز، والذي سجل 5 أهداف، واعتلى صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 11 هدفاً، ليتم اختياره للمرة الثانية على التوالي ضمن لاعبي النخبة.

وطلب الاتحاد الآسيوي، مشاركة الجماهير لاختيار الأفضل على مستوى أندية غرب القارة من بين عشرة لاعبين، وهم إلى جانب سواريز، كل من عمر السومة، نعيم السيلتي، محمد الدميري، يوسف بلايلي، سعد العامر، يحيى السباخي، علاء علي مهاوي، علي رمضان ومحمود سلبيني.

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