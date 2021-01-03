مارفيك صفحة جديدة مع «الأبيض» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يبدأ الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، اليوم، صفحة جديدة مع «الأبيض» ويقود تدريبات الفريق في الملعب الفرعي بنادي الوصل في زعبيل في بداية المعسكر الداخلي في دبي، والذي يستمر حتى 12 الجاري ضمن برنامج الإعداد لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق في شهر مارس المقبل، حيث يستضيف الأبيض منتخب ماليزيا يوم 25 مارس بالدولة ويواجه منتخب إندونيسيا خارج أرضه يوم 30 من الشهر ذاته، فيما يستضيف منتخبي تايلند وفيتنام يومي 7 و15 يونيو المقبل بالدولة.

وتأتي عودة مارفيك لقيادة المنتخب بعد 10 أشهر من غيابه عنه، حيث كان يقود الفريق قبل إنهاء علاقته بالتراضي، ويؤدي المنتخب تدريباته اليومية في نادي الوصل استعداداً للمواجهة الدولية الودية أمام نظيره العراقي 12 الجاري.

وأعلن مارفيك أمس قائمة «الأبيض» للمعسكر وضمت 27 لاعباً هم: خالد عيسى، علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، بندر الإحبابي، محمد برغش، سالم راشد، خليفة الحمادي، شاهين عبد الرحمن، حسن المحرمي، وليد عباس، محمود خميس، يوسف جابر، ماجد سرور، ماجد حسن، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، خليل الحمادي، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، طحنون الزعابي، علي صالح، كايو كانيدو، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي وزايد العامري، فيما خرج من القائمة الموسعة التي أعلنت منذ أيام 4 لاعبين هم: عادل الحوسني، محمد الشامسي، طارق أحمد، حارب سهيل.

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