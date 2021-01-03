6 أرقام بارزة تؤكد أفضلية السماوي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد بني ياس أن الموسم الحالي هو الأفضل في مسيرته في دوري المحترفين خلال الـ 10 سنوات الماضية بعد فوزه 3 - 1 على الظفرة، مساء أول من أمس، في الجولة الـ 12 من المسابقة، رفع بها رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع بجدارة، ليواصل قطار «السماوي» السير بخطى ثابتة هذا الموسم. وحقق بني ياس 6 أرقام بارزة من فوزه على الظفرة ومكاسب عدة تمنح الفريق مزيداً من الثقة في المرحلة المقبلة خلال الموسم.

5 مباريات دون هزيمة

ونجح «السماوي» في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم للمباراة الخامسة على التوالي في دوري الخليج العربي، محققاً 7 انتصارات في المسابقة وتعادلين و3 خسائر، والانتصار السادس في آخر 7 مباريات بشكل عام في كل البطولات المحلية.

أسرع هدف

وبات هدف سلطان الشامسي في مرمى خالد السناني حارس الظفرة هو أسرع هدف الموسم الحالي بعدما نجح في هز الشباك بعد 18 ثانية فقط من انطلاق صافرة البداية، وهو الهدف الأسرع لبني ياس في تاريخ مشاركاته في الدوري الإماراتي بشكل عام.

أقوى دفاع

وبدا أن دفاع بني ياس هو الأقوى في دوري الخليج العربي الموسم الحالي بعد مرور 12 جولة على انطلاق المسابقة، وهو أفضل معدل للسماوي في دوري المحترفين، حيث تلقت شباك الفريق 10 أهداف فقط، ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة في 5 مباريات كثاني أفضل الأندية بشباك نظيفة بعد النصر.

ثالث أقوى هجوم

واصل بني ياس تفوقه على المستوى الهجومي بعدما رفع رصيده إلى 24 هدفاً، بمعدل هدفين في كل مباراة، كثالث أقوى هجوم في المسابقة بعد الجزيرة والشارقة وبفارق 4 أهداف فقط عن الجزيرة وهدف واحد عن الشارقة.

أفضل محصلة

وحقق بني ياس أفضل محصلة من النقاط بعد مرور 12 جولة من دوري الخليج العربي، بعدما حصد الفريق 23 نقطة، وهي أفضل محصلة للسماوي منذ 10 سنوات وتحديداً منذ موسم 2010 - 2011 الذي احتل خلاله المركز الثاني وحصد خلاله 23 نقطة في 12 جولة.

جواو بيدرو

وواصل التألق البرازيلي جواو بيدرو مهاجم وهداف الفريق، والمعار للفريق من الظفرة حتى نهاية الموسم الحالي، بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف في صراع هدافي الدوري وبفارق هدفين عن المتصدر ويلتون سواريز وهدف عن مهاجم شباب الأهلي البرازيلي إيغور جيسوس.

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