270 دقيقة.. هدف «يتيم» في غياب ملابا

المصدر: كلباء – محمد فضل

عانى هجوم اتحاد كلباء الأمرّين خلال فترة غياب نجمه التوغولي بينيل ملابا بسبب الإيقاف الإداري من قبل لجنة الانضباط لثلاث مباريات خلت، ولم يوجد اللاعب أمام الوحدة والعين وحتا ليعود خلال مباراة الفريق المقبلة التي تجمعه بالشارقة المتصدر ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب يوم 14 الجاري.

وطوال فترة غيابه التي امتدت لـ 270 دقيقة لم يسجل لاعبو النمور سوى هدف يتيم جاء أمام العين خلال اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الحادية عشرة وأحرزه البديل الناجح أحمد جشك، لكن الفريق صام عن التهديف أمام العنابي والإعصار.

وسيتنفس مدرب كلباء خورخي داسيلفا الصُعداء بعودة اللاعب أولاً خلال مباراة بني ياس في ربع نهائي كأس الخليج العربي يوم 8 الجاري بملعب الشامخة، ومن بعدها مواجهة الشارقة في الدوري.

وسجل ملابا حتى الآن مع فريقه 6 أهداف أربعة منها في الدوري الذي خاض فيه 8 مباريات فقط وهدفين ضمن مسابقة كأس الخليج العربي. وعلى الرغم من الضعف الهجومي للنمور خلال المباريات الثلاث الماضية، إلا أن هناك إيجابيات يجب الوقوف عندها على مستوى الدفاع والحارس جمال عبدالله.

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