غوران يخسر الرهان أمام فريقه السابق

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

خسر الصربي غوران مدرب الفجيرة رهانه وأخلف وعده الذي قطعه قبل مواجهة فريقه السابق خورفكان، الذي ألحق بالذئاب الهزيمة في عقر الدار بهدفين مقابل هدف، لتضيع ثلاث نقاط غالية على فريق المدرب غوران الذي أكد أنه يعلم خبايا فريقه السابق الذي أشرف على تدريبه في الموسم الماضي، لكن خبرة غوران خذلته بعد أن أدى لاعبوه شوطاً أول بمستوى عالٍ وتقدموا بهدف التونسي فراس بالعربي، لتأتي الهزيمة خلال شوط المدربين تحديداً ليتفوق البرازيلي زاناردي مدرب خورفكان على غوران الذي باتت وضعية فريقه حرجه للغاية، ولابد من صحوة وسط صفوف الفجيرة قبيل انطلاقة مباريات جولة الإياب والتي سيكون الخطأ فيها ممنوعاً على كل لاعبي الفريق.

وشهدت مباراة الفجيرة وخورفكان تألق مهاجم النسور البرازيلي رامون لوبيز الذي وقع على سادس أهدافه في دوري الخليج العربي في الوقت الذي وصل فيه التونسي فراس بالعربي أيقونة الفجيرة بأهدافه إلى 5 أهداف متفوقاً على بقية زملائه في الفريق على غرار المهاجم البرازيلي روزا والسويدي صموئيل كريسيتان بأربعة أهداف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز