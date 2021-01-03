المهيري: طرد عبد الرحمن صالح وماجد راشد غير صحيح

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد خبير التحكيم إبراهيم المهيري، أن طرد لاعب الوصل عبد الرحمن صالح غير صحيح لأن اللعبة لا ترتقي للعب العنيف وتدخل حكم تقنية الفيديو أحمد سالم جاء لتنبيه الحكم للخطأ وإلغاء الطرد ولكن الحكم أصر على قراره الخاطئ، مما أثر على سير المباراة نتيجة لعب الوصل 80 دقيقة بعشرة لاعبين، وتكرر الأمر نفسه في مباراة كلباء مع حتا، حيث قام الحكم بإنذار وطرد لاعب اتحاد كلباء ماجد راشد وهو قرار غير صحيح لأن المخالفة لا ترتقي للطرد، وكان يجب على الحكم التركيز في اللعبة لأن اللاعب هو من فقد توازنه.

وقال المهيري: إن اليوم الأول في الجولة الثانية عشرة من دوري الخليج العربي جاء هادئاً، نتيجة تركيز الحكام مما أدى إلى عدم تدخل تقنية الفيديو في المباريات الأربع، ولكن حدثت أخطاء عدة في اليوم التالي، منها ما هو أثر على سير المباريات، ونطالب الحكام بمزيد من التركيز وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار بعد مشاهدة تقنية الفيديو«الفار».

كما طالب المهيري مدرب النصر بالسيطرة على انفعالاته خلال المباراة وعدم الاعتراض على قرارات التحكيم حرصاً على عدم توتر لاعبيه داخل الملعب. وأشاد المهيري بأداء الحكم حمد علي يوسف الذي نجح بتميز في إدارة مباراة القمة بين العين والجزيرة، وكذلك الحكم عادل النقبي الذي أدار مباراة الشارقة مع كلباء وكانت قراراته صحيحة ومتميزة.

حالات تحكيمية

› المطالبة بركلة جزاء لصالح الشارقة، قرار الحكم صحيح بعدم احتسابها لأن لاعب عجمان استخلص الكرة بدون مخالفة.

› إلغاء هدف لصالح الشارقة من قبل المساعد الأول، قرار سليم لوجود كورنادو في موقف تسلل أثناء تمرير الزميل له

› ركلة جزاء صحيحه لصالح الشارقة، نتيجة عرقلة اللاعب ويلتون من قبل مدافع عجمان

› قرار صحيح للحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح العين ضد كايو، لعدم وجود مخالفة وكان يجب توجيه إنذار شفوي

› قرار صحيح للحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح كلباء والاحتكاك طبيعي ولا يرتقي للتحايل

› إنذار ثان وطرد لاعب العين يحي نادر، سليم للدخول بتهور على لاعب الجزيرة وكذلك الإنذار الأول سليم لقطع بناء هجمه واعدة.

› المطالبة بركلة جزاء لصالح الجزيرة، قرار الحكم صحيح بعدم احتسابها لأن اليد كانت في محيط الجسم والكرة هي التي ذهبت لليد.

› هدف بني ياس الأول صحيح، فلا توجد مخالفة جذب من المهاجم تجاه المدافع، لأن التعديل الجديد بالنسبة لتعريف الجذب أو الشد هو الذي يعيق تقدم المنافس والشد الذي كان من قبل المهاجم لم يعق تقدمه وحالة تحسب للحكم لتطبيق القانون.

› إلغاء هدف بني ياس الثالث قرار سليم من الحكم لوجود مخالفة من اللاعب بيدرو تجاه حارس الظفرة.

› تدخل تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لصالح الوحدة قرار صحيح لوجود ركلة من اللاعب محمد فوزي تجاه خليل إبراهيم والركل كان بإهمال.

› قرار صحيح للحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الظفرة لعدم وجود لمسة يد.

› هدف الوحدة الأول سليم لا يوجد تسلل لأن اللاعب محمود خميس كان أقرب إلى مرماه لحظة لعب الكرة للاعب الوحدة.

› احتساب هدف النصر الثاني من قبل المساعد الأول وتدخل تقنية الفيديو لتصحيح القرار لوجود لاعب النصر في موقف تسلل أثناء تمرير الكرة من زميله وتم إلغاء الهدف.

› احتساب ركلة جزاء لصالح شباب الأهلي قرار غير سليم وأيضاً تدخلت التقنية لإنقاذ الموقف وتم اتخاذ قرار الإلغاء لأن لاعب شباب الأهلي هو من ركل لاعب الوصل.

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