عبد الله حسن: أغلب الفرق تمر بحالة عدم الإتزان في الدقائق الأولى

المصدر: دبي- العوضي النمر

دخل لاعب بني ياس سلطان الشامسي التاريخ الكروي لدوري الخليج العربي، بتسجيله أسرع هدف في مباراة فريقه بالجولة الثانية عشرة أمام الظفرة، بعد مرور 18 ثانية على انطلاقة المباراة، ليصبع رابع لاعب في موسوعة أسرع الأهداف في دورينا، وساهم هذا الهدف المبارك في رفع معنويات لاعبيه وتحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيد الفريق إلى 23 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الفرق المشاركة في المسابقة.

وعن تلك الظاهرة قال عبد الله حسن مدير التدريب والتطوير في اتحاد الكرة والخبير الفني في الاتحادين الدولي والآسيوي، هذه أمور تحدث في عالم الكرة، نتيجة أن اغلب الفرق تمر بحالة من عدم الاتزان في الدقائق الأولى من زمن المباريات، وهذا الأمر يحدث نتيجة سرعة البديهة من اللاعب الذي يسجل الهدف والناتج من دراسة دقيقة من مدرب الفريق عن حالة الفريق المنافس، وحسن توصيل المعلومات الفنية عن المنافس للاعبيه، وبالتالي تظهر سرعة البديهة وإمكانات اللاعب الفردية في استغلال مواقف اللعب التي تحدث في تلك اللحظة.

ويعتبر لاعب الوصل خليفة عبد الله صاحب أسرع هدف في مسيرة دوري الخليج العربي، حيث سجل أسرع هدف حتى الآن بعد 10 ثوان فقط في مباراة فريقه أمام دبا الفجيرة في 14 إبريل 2013، ويليه لاعب شباب الأهلي البرازيلي أديلسون الذي سجل هدفاً في مرمى الوحدة بعد 11 ثانية وذلك في المباراة التي جمعتهما في 4 ديسمبر 2013، وحل لاعب شباب الأهلي عبد الله النقبي في المركز الثالث بعد أن سجل هدفاً في مرمى الظفرة بعد 17 ثانية في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 7 نوفمبر 2019.

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