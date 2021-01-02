مارفيك يختار 27 لاعبا لمعسكر منتخب الإمارات بدبي

المصدر: وام

أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم الهولندي فان مارفيك قائمة الأبيض للمعسكر الداخلي الذي سيقام في دبي خلال الفترة من 3 إلى 12 يناير الجاري.

يأتي ذلك ضمن برنامج الإعداد لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق في شهر مارس المقبل حيث يستضيف الأبيض منتخب ماليزيا يوم 25 مارس بالإمارات

ويواجه منتخب إندونيسيا خارج أرضه يوم 30 من ذات الشهر فيما يستضيف منتخبي تايلند وفيتنام يومي 7 و 15 يونيو المقبل بالإمارات.

وضمت القائمة 27 لاعباً هم خالد عيسى، وعلي خصيف، وفهد الظنحاني، وعادل الحوسني، وبندر الإحبابي، ومحمد برغش، وسالم راشد، وخليفة الحمادي، وشاهين عبدالرحمن، وحسن المحرمي، ووليد عباس، ومحمود خميس، ويوسف جابر، وماجد سرور، وماجد حسن، وعلي سالمين، وعبدالله رمضان، وعبدالله النقبي، وخليل الحمادي، وفابيو دي ليما، وخلفان مبارك، وطحنون الزعابي، وعلي صالح، وكايو كانيدو، وعلي مبخوت، وسبيسيان تيغالي وزايد العامري.

ويبدأ منتخبنا تجمعه اعتباراً من يوم غد الأحد على أن يؤدي تدريباته اليومية في الملعب الفرعي بنادي الوصل استعداداً للمواجهة الدولية الودية أمام نظيره المنتخب العراقي يوم 12 يناير الجاري.

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