الوصل وشباب الأهلي نقطة الديربي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعادل شباب الأهلي والوصل، أمس 2 - 2 في مباراة الديربي المثيرة في ختام الجولة 12 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وخطف النصر نقطة أمام الوحدة في الوقت القاتل بالنتيجة نفسها، فيما سجل سلطان الشامسي، لاعب بني ياس أسرع هدف في الموسم، بعد 18 ثانية فقط، ساهم في فوز فريقه على الظفرة 3 - 1.



جاءت المباريات الثلاث في ختام الجولة مثيرة، وانتزع شباب الأهلي نقطة ثمينة من مضيفه الوصل مدركاً التعادل 2 - 2 بملعب الفهود بزعبيل، وحافظ الفريقان على مركزيهما الثامن والتاسع على التوالي في الترتيب العام برصيد 16 نقطة، سجل ثنائية الوصل البرازيلي جواو «ق3و14»، فيما سجل لشباب الأهلي البرازيلي إدواردو «ق 21و57».

شهدت الدقيقة السابعة إشهار البطاقة الحمراء المباشرة بوجه عبدالرحمن صالح «الوصل»، وألغى الحكم أحمد عيسى درويش ركلة جزاء احتسبها لشباب الأهلي في الدقيقة 21 بعد الرجوع إلى تقنية «VAR».

وفي استاد آل مكتوم خطف النصر، نقطة التعادل أمام الوحدة في الوقت القاتل بنتيجة 2 ــ 2 ، سجل للنصر ضياء سبع «ق 9»، والبديل كايكي جيسوس في «ق 91»، فيما أحرز للوحدة امبوكو وميونغ «ق 49 و59»، وتصدى أحمد شمبيه حارس النصر بنجاح لركلة جزاء الكونغولي بول جوس امبوكو «ق 39»، فيما ألغى الحكم هدفاً للنصر أحرزه تيغالي «ق 65» بداعي التسلل.

وبالتعادل رفع «العميد» رصيده إلى 24 نقطة، في المركز الثالث مقابل 19 نقطة للوحدة بالمركز السادس.

الأسرع

وسجل سلطان الشامسي، لاعب بني ياس، أسرع هدف بالدوري في الموسم، وجاء بعد 18 ثانية فقط، في شباك الظفرة، بمباراة الفريقين باستاد الشامخة، ويعد سر فوز «السماوي» بنتيجة 3 - 1، وهو أول فوز للفريق في 2021، وأضاف سهيل النوبي وجواو بيدرو هدفين لبني ياس «ق 21 و 61» ونجح البديل سعيد الكثيري في تسجيل هدف الظفرة في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز رفع «السماوي» رصيده إلى 23 نقطة، وتجمد الظفرة عند 15 نقطة.

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