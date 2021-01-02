لابا كودجو يثير قلق العيناوية

المصدر: العين - طلحة عبدالله

أثار مستوى التوغولى لابا كودجو، مهاجم العين استغراب الشارع الرياضي، وقلق العيناوية، حيث لم يقدم أداءه المميز والمعروف في آخر مباراتين لـ«الزعيم» في الدوري أمام اتحاد كلباء «الجولة 11» والجزيرة «الجولة 12»، وظهر شارداً ومفتقداً للحماس والروح القتالية.



تبرير



ورغم أن المدرب البرتغالي بيدور إيمانويل، المدير الفني للعين برر تراجع مستوى لابا إلى الإصابة التي تعرض لها أخيراً وأبعدته عن صفوف الفريق لأكثر من أسبوعين، إلا أن التساؤلات ظلت حاضرة في أذهان الجماهير العيناوية عن سبب تراجع مستوى اللاعب، فيما ربطه البعض بالتقارير الإخبارية الأخيرة التي أكدت تلقيه عروضاً من أندية خارجية منها الأهلي المصري، ونادي اتحاد جدة السعودي أخيراً.

وكان لابا كودجو، دخل بديلاً في الشوط الثاني من مباراة اتحاد كلباء، فيما تم استبداله في بداية الشوط الثاني من مباراة الجزيرة بعد طرد اللاعب يحيى نادر قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، ولم يقدم المهاجم المتميز المردود الفني المنتظر خصوصاً في مباراة الجولة السابقة أمام فخر أبوظبي.



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وخاض لابا كودجو، مع العين في هذا الموسم 13 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 6 أهداف، وهو رقم لا يتناسب مع اللاعب الذي كان أقوى دعائم العين لحصد لقب دوري الخليج العربي في الموسم الملغي في أول ظهور له بالقميص البنفسجي.

ويأمل العيناوية أن يكون أداء اللاعب في التعرض لكبوة عابرة على أن يعود إلى مستواه المعروف عنه في الدور الثاني من منافسات الدوري.

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