البطائح.. تعزيز صدارة «الأولى» بالنقطة 18

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

عزز البطائح صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه الصعب على ضيفه الذيد بهدف حمل توقيع البرازيلي الكسندر ميدروس في الدقيقة 50، وأكمل الذيد المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد لاعبيه مازن بن جمعة وماجد الزعابي، وبهذا الفوز وصل البطائح إلى النقطة 18.

وفاز مسافي خارج ملعبه على العربي 4 - 1، سجل الرباعية كل من ديلان «هدفان»، وحمد سعيد وعبيد راشد وأحرز للعربي باولو سيلفا، ووصل مسافي إلى 12 نقطة في المركز الثاني. وتغلب الحمرية على دبا الحصن بهدف وليد أحمد «ق 64» ليرفع رصيده إلى 9 نقاط. وتقام اليوم مباراتان، ويلعب التعاون مع العروبة، ودبا الفجيرة مع مصفوت.

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