26 لاعباً بقائمة «الأبيض» النهائية

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

تعلن اللجنة الفنية والمنتخبات باتحاد الكرة، خلال اجتماعها اليوم، القائمة النهائية للمنتخب الأول، وستضم 25 أو 26 لاعباً، بدلاً من القائمة الموسعة التي ضمت 31 لاعباً، وسيتم الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين بالقائمة، ويتجمع «الأبيض» غداً في معسكر داخلي حتى 12 الجاري.

ويستعد المنتخب تحت إشراف المدرب الهولندي مارفيك للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023. ويقوم مارفيك في بداية التجمع بعقد لقاء مع اللاعبين لشرح برنامج المعسكر وأهمية المرحلة الحالية في الإعداد لخوض غمار المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية، التي تنطلق في مارس المقبل، ويقود مارفيك تدريبات المنتخب التي ستقام يومياً على ملعب الوصل في زعبيل، وتختتم بخوض مباراة دولية ودية واحدة، أمام العراق، 12 الجاري في ختام المعسكر، وتهدف إلى الاستقرار علي تشكيلة الفريق التي ستخوض التصفيات.

مواعيد

ووفقاً للمواعيد الجديدة، يستضيف «الأبيض» منتخب ماليزيا 25 مارس المقبل، ويواجه منتخب إندونيسيا خارج أرضه يوم 30 مارس، فيما يلعب منتخبنا آخر مباراتين في التصفيات بالدولة أمام تايلاند وفيتنام 7 و 15 يونيو.

وفضل المدرب مارفيك عدم خوض أي تجارب أخرى خلال المعسكر الحالي باستثناء ودية العراق، والتي تهدف إلى إعادة ترتيب أوراق الفريق، والاستقرار على العناصر التي سيخوض بها المباريات الرسمية.

ومن المقرر أن يكون المدرب الهولندي مارفيك وصل إلى الدولة في ساعة متأخرة من مساء أمس، بعد قضاء إجازة أعياد الميلاد في بلده، ويقوم اتحاد الكرة بتجهيز شقة له في دبي للإقامة الكاملة بها خلال فترة توليه مسؤولية المنتخب.

وكان الجهاز الفني سبق له الإعلان عن قائمة موسعة تضم 31 لاعباً لمتابعتهم في مباريات الدوري، والتأكد من جاهزيتهم قبل الاستقرار على القائمة النهائية، وضمت القائمة الموسعة كلاً من: خالد عيسى، علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، محمد برغش، سالم راشد، خليفة الحمادي، شاهين عبد الرحمن، حسن المحرمي، أحمد راشد، وليد عباس، محمود خميس، يوسف جابر، ماجد سرور، ماجد حسن، علي سالمين، طارق أحمد، عبد الله رمضان، عبد الله النقبي، خليل الحمادي، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، طحنون الزعابي، علي صالح، كايو كانيدو، حارب عبد الله سهيل، علي مبخوت، تيغالي، وزايد العامري.

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