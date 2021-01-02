خورفكان نحو الأمان والذئاب في الأحزان

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ابتعد خورفكان خطوة أخرى نحو تأمين بقائه مع الكبار ليطرق الفريق منطقة الأمان بعد فوزه المثير خارج القواعد على الفجيرة بنتيجة 2-1، ويكمن سر الفوز الثالث الذي حققه نسور خورفكان في المنافسة حتى الجولة 12 بأنه جاء على الفرق التي تنافسه بطاقة البقاء في دوري الخليج العربي بعد أن تجاوز حتا صاحب المركز الأخير بملعبه وكرر ذات السيناريو أمام البرتقالي الثالث عشر في سلم الترتيب أيضاً بملعبه، ليعود ويحقق الفوز على ذئاب الفجيرة أول من أمس ليحصل على 9 نقاط كاملة من منافسيه فضلاً عن تعادلين أمام الشارقة وشباب الأهلي، ويصبح رصيد الفريق 11 نقطة.

وفي المقابل لم يستفد الفجيرة من قيام المباراة على أرضه على الرغم من إنهائه الشوط الأول متقدماً بهدف التونسي فراس بالعربي أفضل لاعبي الفجيرة، ليحرق رجال المدرب غوران أعصاب جماهيرهم التي تتابع فريقها خلف الشاشات والتي بالتأكيد لم تكن راضية عن المركز الحالي للذئاب «الثاني عشر» بسبع نقاط بعد تعرض الذئاب للهزيمة التاسعة في الدوري مع فوزين وتعادل وحيد.

تبديلات

بدوره عبر البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان عن سعادته بتحقيق فريقه نتيجة الفوز على الفجيرة، مشيراً إلى أنه أكثر سعادة بعطاء اللاعبين في الشوط الثاني، لافتاً إلى أن التبديلات التي أجراها في فترة الاستراحة أعطت مفعولها وصنعت الفارق ليعود الفريق بعد التأخر ويحصد العلامة الكاملة.

وأشار المدرب إلى أنه توقع مباراة صعبة، وخصوصاً أن الفجيرة يعتمد على اللعب الجماعي والممرحل ولكنهم استطاعوا الحد من خطورة أبرز مفاتيح اللعب في الفجيرة، وتفوقوا عليهم باتباع أسلوب اللعب الضاغط، منوهاً إلى أن هدفي خورفكان مع بداية الشوط الثاني جعلا الأفضلية تؤول لمصلحة النسور، واستطاعوا وضع الفجيرة تحت الضغط، مشيداً بالتبديلات التي أجراها وباللاعبين الذين نفذوا المهام على أكمل وجه، وقال: «يبقى الأهم هو حصولنا على العلامة الكاملة من ملعب فريق ينافسنا بطاقة البقاء».

حظ عاثر

من جانبه ندب الصربي غوران مدرب الفجيرة حظ فريقه الذي خسر المباراة في ظرف 5 دقائق فقط حيث كان الذئاب الأكثر استحواذاً على مجريات المباراة وتقدموا بالهدف الأول الذي لم يحافظوا عليه في الشوط الثاني، وأضاف المدرب إن بداية فريقه في الحصة الثانية كانت سيئة وارتكبوا أخطاء على مستوى الدفاع كلفتهم خسارة النقاط الثلاث.

ولفت المدرب إلى أن الفجيرة لا يستحق الهزيمة ولكنهم لن يتباكوا على الهزيمة وسيحاولون تجميع صفوفهم من جديد قبيل اللقاء المقبل أمام عجمان.

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