الإعصار.. عام من دون انتصار

المصدر: كلباء - محمد فضل

فشل حتا في استغلال ظروف مضيفه كلباء الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ماجد راشد في الدقيقة 70 فضلاً عن غياب هدافه التوغولي ملابا ليكتفي الفريقان بنقطة التعادل التي لا تسمن ولا تغني عن جوع بالنسبة لفريق الإعصار القابع أسفل الترتيب بنقطتين لينهي الإعصار عام 2020 في أسوأ مركز بعد تعرضه لـ10 هزائم وتعادلين دون أن يحقق أي انتصار في 12 جولة، وليقضي عاماً كاملاً من دون تحقيق أي انتصار في مباريات الدوري.

أما اتحاد كلباء فالفريق وصل للنقطة 19 نقطة وحافظ مدربه داسيلفا على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الثامنة توالياً.

من جهته أكد خورخي داسيلفا مدرب كلباء أنه سعيد بأداء اللاعبين ولكنه غير راضٍ على النتيجة، وقال: «حاولنا صناعة عدة فرص لتغيير النتيجة، ولكن ذلك لم يحدث».

وتابع: سنطوي الصفحة سريعاً ونتهيأ للكأس، سعداء بالحفاظ على سجلنا الخالي من الهزائم لـ8 مباريات.

بدوره قال الصربي فلاديمير فيرزوفيتش مدرب حتا إنه توقع صعوبة المباراة، وأشار إلى أن النقطة من ملعب كلباء تعد مرضية للإعصار.

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