الشارقة خطوة نحو «لقب الشتاء»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

استقبل الشارقة، العام الجديد، في وضع مثالي متصدراً الترتيب العام لدوري الخليج العربي بعدما فك الارتباط بينه والجزيرة مستفيداً من تعادل الأخير مع العين في الجولة الثانية عشرة التي نجح خلالها في فك «الشيفرة» أمام عجمان محققاً الفوز بهدفين دون رد في مباراة، بدت سهلة بعد تقدمه بهدف قبل مرور 7 دقائق، ولكن تبدل الحال إلى «سيناريو» صعب استعاد فيه «الشرجاوية» ذكريات المواجهات الأخيرة أمام الفريق «البرتقالي»، لا سيما 3 مباريات لم يستطع فيها حامل اللقب ومتصدر الترتيب الفوز بالنقاط الثلاث، إلى أن تنفسوا الصعداء قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء ويلتون سواريز.

الشارقة ضرب أكثر من عصفور بهذا الفوز، بداية من «حل العقدة» أمام عجمان مروراً بتصدر الترتيب بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه «الجزيرة» وفي نفس الوقت تصدر محترفه البرازيلي ويلتون سواريز قائمة الهدافين برصيد 11 هدفاً وانتهاءً باقترابه من حسم لقب «بطل الشتاء» حيث يكفيه الفوز على ضيفه اتحاد كلباء منتصف الشهر الحالي في ختام جولات الدور الأول، بغض النظر عن نتائج ملاحقيه على الصدارة.

وبعد الفوز على عجمان لم يخف المدير الفني للشارقة عبد العزيز العنبري سعادته بالنتيجة، واعتبرها 3 نقاط غالية في ظل المواقف التي اتسمت بالندية لفريق عجمان وأهمها عدم الفوز عليه في 3 مباريات من بينها مباراتا الدوري الذي فاز بلقبه الشارقة موسم 2018-2019، وقال العنبري إن فريق عجمان افتقد عناصر مؤثرة من المحترفين الأجانب وهو موقف صعب لأي فريق ولكن برغم ذلك قدم مستوى جيداً في المباراة وقال العنبري: «حققنا 3 نقاط مهمة بالفوز على عجمان، المباراة كانت صعبة رغم غيابات عجمان والهدف المبكر كان مفتاح الفوز في المباراة ونتمنى حظاً أوفر لعجمان».

ومن جهته، رفض أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان التسليم بالتوقعات المسبقة حول دخول الفريق في «دوامة الهبوط»، وقال الرمادي: «نعم الموقف صعب ولكن عجمان لن يهبط وقادر على تصحيح وضعه من الجولة المقبلة، وبالنسبة لمباراة الشارقة الموقف كان معقداً للغاية من ناحية الغيابات، وكان من الصعوبة أن تأتي لملعب المتصدر في ظل غيابات وصل عددها 7 لاعبين بينهم 6 من الأساسيين وقياساً بهذه الظروف، قدم عجمان مستوى جيداً وهذا ليس تبريراً للخسارة أمام فريق متصدر وحامل اللقب ونتمنى معالجة كل شيء في المباراة المقبلة».

سعادة وحسرة

وتباينت ردود الفعل بعد النتيجة وسط لاعبي الفريقين ففي الشارقة عبر خالد الضنحاني عن سعادته بالفوز وصناعته للهدف الأول الذي سجله زميله ايغور كورنادو وقال إن طموحه دائماً المساهمة مع زملائه في تحقيق الانتصارات متمنياً الاستمرار في هذا المستوى لفريقي وعلى المستوى الشخصي.

وعلى النقيض، لم يخف لاعب وسط عجمان محمد الشحي، حسرته على الموقف الصعب لفريقه في الدوري وقال الشحي: «نبارك للشارقة الفوز وبالتأكيد عجمان تأثر بغياب خط هجومه بالكامل وقدمنا أداء جيداً ونحتاج في الظروف الحالية لفوز يعيدنا للوضع الطبيعي ولا بديل عن الفوز أمام الفجيرة في آخر جولات الدور الأول».

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