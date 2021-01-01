هيلمان: الوصل يستحق الفوز على شباب الاهلي

المصدر: دبي-علي شدهان

أعرب البرازيلي هيلمان مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، عن قناعته بأن فريقه يستحق الفوز على ضيفه شباب الأهلي، وليس التعادل في مباراة الفريقين التي جرت مساء "الجمعة" على ملعب الفهود بزعبيل ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي في الإمارات، وانتهت بالتعادل 2-2.

صعوبة المهمة

وأشاد هيلمان بأداء فريق الوصل، مشددا على أن لاعبيه قدموا مستوى مميزا، وفرضوا اسلوبهم في الشوط الأول، وتمكنوا من التقدم بهدفين دون رد، منوها إلى أن طرد لاعبه سالم العزيزي في الدقيقة السابعة من زمن المباراة، جعل المهمة أكثر صعوبة على الوصل في المحافظة على التقدم.

منافس قوي

وأشار هيلمان إلى أن المباراة اتسمت بالصعوبة الكبيرة كونها أمام منافس قوي، يضم لاعبين مميزين، لافتا إلى أن الوصل يستحق الفوز وليس الخروج بالتعادل في نهاية المباراة وفقا لحجم العطاء داخل الملعب، متمنيا أن يواصل فريقه تقديم نفس الأداء والمستوى في المباريات القادمة لتحقيق النتائج المرجوة في الدوري.

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