شباب الأهلي ينتزع نقطة من الوصل

المصدر: دبي-علي شدهان تصوير سالم خميس

انتزع فريق شباب الأهلي الأول لكرة القدم، نقطة ثمينة من مضيفه الوصل بإدراك التعادل 2/2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الفهود بزعبيل ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي، ليحافظا على مركزيهما الثامن والتاسع على التوالي في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 16 نقطة لكل منهما.

تسجيل الأهداف

سجل ثنائية الوصل محترفه البرازيلي جواو "د3و14"، فيما سجل لشباب الأهلي محترفه البرازيلي إدواردو "د21و57" من زمن المباراة التي شهدت دقيقتها السابعة إشهار البطاقة الحمراء المباشرة بوجه عبدالرحمن صالح لاعب الوصل.

التعادل الأول

كما ألغى حكم المباراة احمد عيسى درويش ركلة جزاء احتسبها لمصلحة شباب الأهلي في الدقيقة 21 بعد الرجوع إلى تقنية "الفار".

وتعتبر نتيجة التعادل، الأولى لفريق الوصل بعد مضي 12 جولة من الدوري، والمباراة الخامسة على التوالي لشباب الأهلي الذي لم يحقق فيها الفوز في البطولة.

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