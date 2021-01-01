النصر يخطف التعادل من الوحدة في الوقت القاتل

المصدر: دبي- عدنان الغربي تصوير سالم خميس

اختطف النصر التعادل من الوحدة 2-2 في الوقت القاتل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 12 لدوري الخليج العربي، على استاد آل مكتوم، ليرفع العميد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، مقابل 19 نقطة للوحدة في المركز السادس.

وجاءت بداية المباراة لمصلحة النصر الذي فرض سيطرة مطلقة على مجرياتها وأضاع هدفا مبكرا عندما اصطدمت كرة سيباستيان تيغالي بالقائم (ق2) قبل أن ينجح زميله الإسرائيلي ضياء سبع في هز شباك أصحاب السعادة من كرة رأسية (ق9).

وواصل النصر أداءه القوي وأوجد فرصا قاتلة لكنها ضاعت بسهولة من أقدام تيغالي وكواس ومحمد فوزي، فيما جاء رد الوحدة ضعيفا ولم يشكل أي خطر على مرمى العميد حتى الدقيقة 27 عندما حصل على أول ركنية.

وأنقذ حارس المرمى أحمد شمبيه النصر من هدف التعادل عندما نجح في التصدي لضربة جزاء التي سددها الكونغولي بول جوس امبوكو (ق39) ليحافظ العميد على تقدمه في الشوط الأول الذي جاء نصراويا بامتياز رغم إضاعته للعديد من الفرص السهلة.

وفي الشوط الثاني، نزل الوحدة بوجه مختلف وتمكن من إدراك التعادل عن طريق امبوكو (ق49) ثم ضاعف

الكوري ميونغ النتيجة من تسديدة صاروخية (ق59) قبل أن يلغي الحكم هدفا لتيغالي بداعي التسلل (ق65) واختطف البديل البرازيلي كايكي جيسوس هدف التعادل في الدقيقة 91 قبل أن يهدر الهولندي براندلي كواس فرصة سهلة لوضع الكرة في الشباك بطريقة غريبة أمام مرمى خال.

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