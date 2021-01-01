الشامسي يسجل أسرع هدف بالدوري ويقود بني ياس لتخطي الظفرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير أحمد بدوان

سجل سلطان الشامسي لاعب بني ياس أسرع هدف بالدوري في الموسم الحالي، بعد 18 ثانية فقط، ليقود فريقه لأول فوز للسماوي في 2021 على حساب الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم، على استاد بني ياس بالشامخة، في ختام مباريات الجولة الثانية عشر من دوري الخليج العربي، ليحافظ على مركزه رابعاً في جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة ويتوقف رصيد فارس الظفرة عند 15 نقطة في المركز العاشر.

دخل بني ياس أجواء اللقاء سريعاً، بعدما أحرز سلطان الشامسي الهدف الأول عقب مرور 18 سنة فقط من انطلاق صافرة البداية، عندما لعب جواو بيدرو كرة عرضية، حولها سواريز بتسديدة قوية ولكنها ارتدت من الحارس خالد السناني لتجد المتابع سلطان الشامسي الذي وضعها بسهولة داخل الشباك.

وساهم الهدف المبكر في رفع معنويات أصحاب الأرض، إذ كاد سهيل النوبي أن يسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 11 من انفراد صريح ولكن حارس الظفرة تصدى لها بنجاح، قبل أن يعود النوبي مرة أخرى ويترجم أفضلية بني ياس بالهدف الثاني في الدقيقة 21، عندما تلقى الكرة جهة اليمين وتوغل داخل المنطقة وسددها بثقة في المرمى.

في المقابل حاول الظفرة العودة إلى أجواء اللقاء بعد صدمة الهدفين ولكنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى بني ياس باستثناء فرصة محققة في الدقيقة 45 عندما تلقى دينلسون جونيور تمريرة من سلطان الغافري في مواجهة المرمى ولكنه سددها في القائم الأيمن للحارس فهد الظنحاني.

ورغم التحسن النسبي في أداء الظفرة في الشوط الثاني، إلا أن مهمته كانت صعبة، بعد أن أضاف جواو بيدرو الهدف الثالث في الدقيقة 61، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف في المسابقة، قبل أن يتمكن البديل سعيد الكثيري من تقليص الفارق في الدقيقة 65.

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