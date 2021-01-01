«ريمونتادا النقطة» تحسم ديربي الجزيرة والعين

المصدر: (متابعة: البيان الرياضي)

انتصاران وتعادلان حصيلة اليوم الأخير في 2020، وفاز الشارقة على عجمان 2 - 0، وخورفكان على الفجيرة 2 - 1، ببصمة برازيلية في الجولة 12 الدوري، فيما تعادل العين والجزيرة 2 - 2، في «ريمونتادا»

لـ لجزيرة، وتعادل حتا مع كلباء سلبياً.

ووصل الشارقة بفوزه على عجمان إلى النقطة 29 منفرداً بالصدارة، فيما واصل البرتقالي نزيف النقاط بتعرضه للخسارة الثامنة وتجمد عند 3 نقاط، سجل هدفي الشارقة إيغور كورنادو في الدقيقة السابعة، وويلتون سواريز من ركلة جزاء في الدقيقة 89، والطريف في المباراة أن الحارسين الشقيقين عادل وعلي الحوسني تحمّلا العبء الأكبر في التصدي للهجمات، وأنقذ عادل الحوسني مرمى الجزيرة من هدف محقق في آخر دقائق الشوط الأول.

وفي ديربي العاصمة، حوّل الجزيرة تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى تعادل ثمين في الشوط الثاني، مستفيداً من النقص العددي الذي كان عليه العين بعد طرد لاعبه يحيى نادر (ق 42)، أقيمت المباراة باستاد هزاع بن زايد في قمة مباريات الجولة، وأنهى العين الشوط الأول متقدماً بهدفي مهاجمه كايو كانيدو (ق 23، 37 )، وفي الشوط الثاني نجح الجزيرة في إدراك التعادل عبر كل من البديل برونو (ق 61)، وخلفان مبارك (ق 63) وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى (20 نقطة)، ووصل الجزيرة إلى (27 نقطة).

وقلب خورفكان تأخره بهدف أمام مضيفه الفجيرة إلى فوز مثير 2 - 1 ليرفع خورفكان رصيده إلى 11 نقطة، مختتماً 2020، بالفوز الثالث في الدوري، فيما بقي الفجيرة بسبع نقاط.

أحرز هدفي خورفكان البرازيليان رامون لوبيز، وريكاردينهو في الدقيقتين 46، 51، فيما أحرز للفجيرة التونسي فراس بالعربي «ق 38».

وفرض حتا التعادل السلبي على مضيفه اتحاد كلباء، وأكمل «النمور» المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ماجد راشد بالبطاقة الصفراء الثانية قبل ربع ساعة على نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة وصل كلباء إلى 19 نقطة، وحتا إلى نقطتين في المركز الأخير.

وتختتم الجولة اليوم بثلاث مباريات، فيلعب النصر مع الوحدة، وبني ياس مع الظفرة، والوصل مع شباب الأهلي.

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