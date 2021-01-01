بني ياس والظفرة لقاء الأقوياء

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، أحمد عيسى

يستضيف بني ياس على ملعبه بالشامخة في الخامسة مساء اليوم، فريق الظفرة، في مواجهة يسعى من خلالها كلا الفريقين إلى بداية العام الجديد بانتصار كدافع معنوي للعام المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 12 من دوري الخليج العربي.

ويحتل بني ياس المركز الرابع برصيد 20 نقطة ويطمح إلى مواصلة نتائجه الإيجابية الموسم الحالي، ومواصلة تفوقه على الظفرة في مواجهاتهما في دوري المحترفين، ويدخل بني ياس المباراة بتشكيلة مكتملة الصفوف بعد عودة سلطان الشامسي الذي غاب الجولة الماضية بسبب الإيقاف، باستثناء المدافع حسن المحرمي الذي يتواصل غيابه، حيث يعول المدير الفني على المعنويات العالية التي يعيشها الفريق.

أما الظفرة فيسعى إلى تعويض خسارته من النصر الجولة الماضية وتحسين موقعه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز العاشر برصيد 15 نقطة، فكيف كانت تصريحات المدربين للقاء بين الفريقين الواعدين الأقوياء؟



بداية عام



الروماني دانييل إيسايلا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس، قال إنه يأمل أن يبدأ عام 2021 الذي جاء صعباً على كرة القدم بسبب جائحة «كورونا»، بانتصار عندما يواجه الظفرة على ملعبه باستاد الشامخة، مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري الخليج العربي.

وشدد إيسايلا على احترامه لفريق الظفرة ولكنه سيسعى إلى فرض أسلوبه على اللقاء خاصة وأن بني ياس لا يخشى أي منافس، مشيراً إلى أن الظفرة من الفرق الصعبة التي ظهرت بوجهين خلال الموسم الحالي، حيث لعب الفريق بمستوى جيد للغاية في بعض المباريات، وخسر بنتائج كبيرة في مباريات أخرى.

وكشف مدرب بني ياس عن استمرار غياب المدافع حسن المحرمي، فيما يستعيد الفريق جهود سلطان الشامسي، الذي غاب المباراة السابقة للإيقاف.

وأبدى إيسايلا رضاه عن العمل الذي يقوم به مع السماوي هذا الموسم بعد أن خاض 15 مباراة حقق خلالها الفوز في 9 وخسر في 3 وتعادل 3 مباريات، مؤكداً أن الفريق يمر بحالة جيدة والمجال مفتوح لتحسين الأداء وتقديم المزيد.



ثناء



وعلى الطرف الآخر أثنى الصربي الكسندر فيليسوفيتش مدرب الظفرة على بني ياس، الذي يلتقيه اليوم، ذاكراً أنه فريق مكتمل الخطوط ويضم عناصر متميزة، وأن نتائجه في المنافسة تثبت قوته، وقال: تابعت بني ياس خلال عدد من المباريات وأعتقد أننا مقبلون على مهمة صعبة أمامه قياساً بقوته لكننا عازمون على الفوز وثقتنا كبيرة في اللاعبين لتقديم مباراة جيدة وإضافة 3 نقاط إلى رصيدنا للتقدم في جدول الترتيب.

وأكد الكسندر جاهزية فريقه للقاء، مبيناً أن اللاعبين تدربوا بشكل جيد في الأيام الماضية، ذاكراً أن هنالك إصراراً كبيراً منهم على انتزاع الفوز، وأضاف: على اللاعبين التركيز واستغلال المساحات والاستفادة من الفرص المتاحة في المباراة حتى نتمكن من تحقيق هدفنا.

وكشف مدرب الظفرة عن وجود غيابات في صفوف فريقه بقيادة خالد بطي بسبب البطاقات التراكمية بجانب غياب إبراهيم سعيد، خالد الدرمكي، عمران الجساسي، ذاكراً أنها غيابات مؤثرة لكنه يثق في العناصر البديلة التي سيدفع بها في اللقاء.



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