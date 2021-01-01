الوصل وشباب الأهلي قمة الكبيرين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يلتقي في الثامنة من مساء اليوم، الوصل مع ضيفه شباب الأهلي ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في قمة واعدة تجمع قطبين كبيرين غالباً ما تحظى مبارياتهما بزخم واهتمام جماهيري واسعين، وبغض النظر عن وضعهما التنافسي.

وقبل قمة اليوم، يقف الوصل تاسعاً في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 15 نقطة، فيما يسبقه ضيفه شباب الأهلي باحتلاله المركز الثامن بذات الرصيد.

ورغم معاناته من غياب 3 من أبرز نجوم تشكيلته الأساسية، يسعى الوصل إلى انتزاع النقاط الثلاث من منافسه شباب الأهلي، الذي يتطلع هو الآخر، وبقوة من أجل الخروج من ملعب الوصل بزعبيل بنتيجة إيجابية تعيده إلى دائرة التنافس على درع الدوري.. فماذا قال المدربون عن اللقاء، وكيف سيتعاملون مع قمة بهذا الحجم في نهاية العام؟!



غيابات مؤثرة



لفت البرازيلي هيلمان مدرب الوصل، إلى أن فريقه يعاني من غيابات مؤثرة في مباراته المرتقبة اليوم أمام ضيفه شباب الأهلي، واصفاً المباراة بالمهمة والصعبة، مبدياً ثقته العالية في مقدرة لاعبيه على تقديم الأداء المطلوب، وتحقيق النتيجة المنشودة رغم الغيابات المؤثرة.

وأشار إلى أن الوصل سوف يفتقد إلى خدمات 3 من أبرز نجوم تشكيلته الأساسية، البرازيلي نيريس، وعلي صالح، لتراكم البطاقات الصفراء، إلى جانب تواصل غياب فابيو ليما للمباراة الثانية على التوالي لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراته أمام بني ياس في ربع نهائي بطولة الكأس.

ونوه هيلمان إلى أنه عمل مع الوصل خلال الأيام الماضية بقوة وتركيز لتحقيق الفوز على شباب الأهلي، داعياً فريقه إلى اللعب بتركيز عال باعتباره عاملاً مهماً لبلوغ الهدف المنشود في المباريات المهمة، معرباً عن قناعته بحتمية أن يكون لاعبوه في كامل الجاهزية والاستعداد لخوض أي مباراة، وسد النقص الحاصل نتيجة غياب بعض العناصر الأساسية.



هدف



وحدد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، هدف فريقه بالفوز عندما يلتقي الوصل بعد غد، في الجولة الثانية عشرة من دوري الخليج العربي، وقال: «نخوض مباراة مهمة أمام الوصل، وهدفنا تحقيق الفوز في المباراة، وجميع اللاعبين جاهزون، وقدمنا في المباراة السابقة أداءً جيداً، خصوصاً المنظومة الدفاعية التي لعبت بروح قتالية حالت دون هز شباك الفريق».

وأضاف: «يجب علينا الاستمرار بنفس الروح والأداء الذي قدمناه في المباراة السابقة أمام بني ياس، واللاعبون يعلمون أهمية الفوز في المباراة وأثق بهم في تقديم مباراة جيدة».

وعن جاهزية المصابين، قال: «كارتابيا يتدرب مع الفريق، ومعظم اللاعبين الذين تلقوا العلاج الفترة السابقة هم الآن جاهزون وتدربوا، وعاد للتدريبات كل من أحمد خليل ومحمد مرزوق وكارتابيا، وخلال التدريبات، سوف تتضح لنا الرؤية في مشاركتهم من عدمها».



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