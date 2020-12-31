بيدرو مدرب العين: لست سعيداً بالتعادل أمام الجزيرة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، أنه غير سعيد بنتيجة التعادل أمام الجزيرة مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 12، برغم الظروف التي واجهها وهو يلعب الشوط الثاني بأكمله ناقصا بعد طرد اللاعب يحيي نادر.

وقال: الجزيرة فريق قوى ومتصدر وكان لدينا خطة محكمة للفوز بهذه المباراة، وقد أظهر لاعبو فريقي تركيزا ونجاعة واضحة في تنفيذ الخطة، وحتى اللحظة التي تم فيها طرد يحيى نادر كنا متميزين ولكن بعد الطرد تراجع الأداء كأمر طبيعي للنقص.

لقد حصل اللاعب يحيى نادر على بطاقتين صفراوتين في ثلاث دقائق وهو أمر مستغرب، وعلينا أن نتعامل مع هذا الحدث فيما بعد.

وأضاف: حاولنا إيجاد التوازن في الشوط الثاني وأخرجت لابا كودجو لأنه توقف طويلا بسبب الإصابة، وأبقيت على كايو كانيدو، بسبب مستواه المتميز والرائع في المباراة، ولعبنا بأسلوب الضغط على حامل الكرة، ولم يكن الشوط الثاني سهلا بالنسبة لنا، ونجح الجزيرة في تسجيل هدفين خلال ثلاث دقائق وكان الأفضل.

ومن جانبنا حاولنا تحسين النتيجة في ما تبقي من المباراة، والحصول على فرصة لتسجيل هدف ثالث ولكن بالنهاية حصلنا على نقطة واحدة على عكس ما كنا نطمح به، ولكن فريقنا رغم نقصه بذل جهودا كبيرة أمام الجزيرة القوي

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز