العين والجزيرة يتعادلان 2-2 في ديربي العاصمة

المصدر: العين –طلحة عبدلله تصوير سيف الكعبي

حول الجزيرة تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى تعادل ثمين في الشوط الثاني مستفيدا من النقص العددي الذي كان عليه العين بعد طرد لاعبه يحيى نادر (ق 42)، وذلك في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في قمة مباريات الجولة 12 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وكان العين انهى الشوط الأول متقدما بهدفي مهاجمه كايو كانيدو (ق 23، 37 )، وفي الشوط الثاني نجح الجزيرة في ادراك التعادل عبر كل من البديل برونو (ق 61)، وخلفان مبارك (ق 63) وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى ( 20 نقطة ) في المركز الخامس، في حين رفع الجزيرة رصيده إلى ( 27 نقطة) في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر.

الشوط الأول

دخل الفريقان إلى ملعب المباراة وكل منهما يأمل في حصد النقاط الثلاث لخدمة أهدافه في المنافسة، حيث كان العين يرغب في تقليص الفارق مع المتصدر والبقاء ضمن فرق المقدمة، بينما تطلع الجزيرة للمحافظة على موقعه الصداري متساويا مع الشارقة في عدد النقاط، وظهرت أفضلية الضيوف من حيث الاستحواذ خلال الربع الأول من المباراة، غير أنه وعلى عكس مجريات اللعب نجح العين الذي لعب بتحفظ كبير في الاستفادة من الفرص التي تهيأت له وسجل هدفين بواسطة المهاجم كايو كانيدو، ليؤكد هيمنته على المباراة، قبل أن يتعرض الفريق البنفسجي لضربة موجعة بطرد لاعبه يحيى نادر بعد حصوله على الإنذار الثاني في حادثتين متفرقتين لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين .

الجزيرة يعود

بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه يحيي نادر عاد العين إلى الشوط الثاني للمحافظة على تقدمه، غير أن الجزيرة كان له رأيا آخر حيث اندفع لاعبوه للهجوم وضغطوا بقوة على مرمى الجزيرة حتى نجحوا في تسجيل هدفين سريعين عن طريق كل من البديل برونو، ولاعب متوسط الميدان خلفان مبارك، في حين كان العين يعاني بسبب النقص في صفوفه ما تسبب في ارتباك واضح وسط لاعبيه، خصوصا بعد انخفاض العامل البدني لدي عدد من عناصره، وشهد الجزء الأخير من المباراة ضغطا جزراويا لكن دون أن يتمكن من هز شباك الحارس خالد عيسى لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل.

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