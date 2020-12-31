كلباء بعشرة لاعبين يتعادل سلبياً أمام حتا

المصدر: كلباء – محمد فضل – تصوير زيشان أحمد

فرض حتا التعادل السلبي على مضيفه اتحاد كلباء خلال المباراة التي أقيمت اليوم ضمن الجولة 12 من دوري الخليج العربي، ولم تهتز شباك الفريقين باي هدف ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد النمور الى 19 في المركز السادس بشكل مؤقت فيما رفع الاعصار رصيده الى نقطتين وظل في مركز الأخير .

وأكمل كلباء المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب ماجد راشد بالبطاقة الصفراء الثانية قبل ربع ساعة على نهاية المباراة .

وعلى الرغم من أفضلية وسيطرة كلباء على مجريات الشوط الأول وتعدد فرص التسجيل خصوصاً تلك التي لاحت لناصر عبد الهادي المنفرد بحارس حتا في الدقيقة الأولى وتسديدة السويسري ديفيد مارياني ق 30 الا أن شباك الحارس الحتاوي احمد ديدا ظلت عصية على مهاجمي النمور طوال ال45 دقيقة الأولى والتي انتهت على نتيجة " البياض " .

وفي الشوط الثاني اشهر حكم المباراة عمر العلي البطاقة الصفراء الثانية في وجه لاعب وسط كلباء ماجد راشد اثر مخاشنته لاعب حتا جونيور اوشو في الدقيقة 75 ليغادر اللاعب راشد ملعب المباراة ويترك لاعبيه بعشرة لاعبين لأكثر من ربع ساعة دقائق .

وكاد كيفن الكسندر لاعب حتا أن يفتتح التسجيل للإعصار في الدقيقة 79 لكن تسديدة اللاعب القوية أرتدت من أسفل قائم كلباء حارس كلباء جمال عبد الله.

وفي الوقت بدل الضائع كاد محترف جتا راميرس ان ينهي المباراة بتقدم فريقه لولا تالق حارس كلباء جمال عبد الله الذي تعملق في انقاذ فريقه بعد ان حرم الاعصار من تحقيق الفوز الأول لهم في الدوري لتنتهي المباراة على وقع التعادل السلبي .

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