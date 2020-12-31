مدرب خورفكان: تبديلات فترة الراحة صنعت الفارق

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

عبر البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان عن سعادته بتحقيق فريقه لنتيجة الفوز على الفجيرة مشيراً الى نه اكثر سعادة بعطاء اللاعبين خلال الشوط الثاني لافتاً الى أن التبديلات التي أجراها خلال فترة الاستراحة أعطت مفعولها وصنعت الفارق ليعود الفريق بعد التأخر ويحصد العلامة الكاملة .

وأشار المدرب الى انه توقع مباراة صعبة خصوصاً وأن الفجيرة يعتمد على اللعب الجماعي والممرحل لكننا استطعنا أن نحد من خطورة ابرز مفاتيح اللعب في الفجيرة وتفوقنا عليهم باتباع أسلوب اللعب الضاغط منوهاً الى أن هدفي خورفكان مع بداية الشوط الثاني جعل الأفضلية تؤول لمصلحة النسور واستطعنا أن نضع الفجيرة تحت الضغط مشيداً بالتبديلات التي أجراها وباللاعبين الذين نفذوا المهام على أكمل وجه ، وقال يبقى الأهم هو حصولنا على العلامة الكاملة من ملعب فريق ينافسنا بطاقة البقاء .

بدوره ندب الصربي غوران مدرب الفجيرة حظ فريقه الذي خسر المباراة في ظرف 5 دقائق فقط حيث كان الذئاب الأكثر استحواذاً على مجريات المباراة وتقدمنا بالهدف الأول والذي لم نحافظ عليه في الشوط الثاني ، وأضاف المدرب بأن بداية فريقه في الحصة الثانية كانت سيئة وارتكبنا أخطا على مستوى الدفاع كلفتنا خسارة النقاط الثلاثة .

ولفت المدرب الى ان الفجيرة لا يستحق الهزيمة لكننا لن نتباكى على الهزيمة وسنحاول تجميع صفوفنا من جديد قبيل اللقاء المقبل امام عجمان .

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