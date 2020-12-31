خورفكان يحسم الديربي بثنائية برازيلية ويضاعف أحزان الفجيرة

المصدر: خورفكان – محمد فضل – تصوير – زيشان احمد

قلب خورفكان تأخره بهدف الى فوز مثير بهدفين على مضيفه الفجيرة خلال الديربي الذي جمع الفريقين وأقيم ضمن الجولة ال12 من دوري الخليج العربي ليرفع خورفكان رصيده الى 11 نقطة وهو نفس رقم ترتيبه في الدوري ولينهي نسور الخور عام 2020 بانتصار جديد هو الثالث لهم في الدوري، فيما بقى الفجيرة بسبع نقاط في المركز ال12 لتزداد وضعيته سوءاً في سلم الترتيب .

أحرز هدفي خورفكان البرازيليين رامون لوبيز وريكاردينهو في الدقيقتين 46 ، 51 فيما احرز يتيمة الفجيرة الذي تقدم اولاً التونسي فراس بالعربي ق 38 .

وجاء الشوط الأول سريعاً من جانب الفريقين مع أفضلية للفجيرة وتتطاير الفرص تباعاً بسبب التسرع تارة وعدم التركيز تارة أخرى ، وينتظر الفجيرة حتى الدقيقة 38 ليتقدم له مهاجمه التونسي فراس بالعربي بالهدف الأول بعد ان تلقى تمريرة ساحرة من اللاعب عبد الله ناصر ترجمها بالعربي الذي انسل من وسط المدافعين وسددها بيسراه هدف أول انتهى عليه الشوط الأول .

وخلال شوط المدربين اراح البرازيلي رامون لوبيز محترف خورفكان مدربه كايو زاناردي بعد أن حول احدى العرضيات من الناحية اليمنى برأسه هدف جاء في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني ، ولم تمضي سوى 5 دقائق فقط ليضيف البرازيلي ريكاردينهو هدف خورفكان الثاني بعد أن خطف عرضية زميله رامون بيمناه في قلب مرمى حارس الفجيرة عبد الله التميمي ق 51 .وحاول الفجيرة جاهداً ادراك التعادل لكن تراجع خورفكان للخلف للحفاظ على النتيجة حال دون تحقيق لاعبو الذئاب لمبتغاهم ليعلن الحكم سلطان صالح نهاية المباراة بفوز خورفكان بنتيجة 2-1 .

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