الشارقة إلى 29 نقطة وعجمان يواصل النزيف

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير غلام كاركر

وصل الشارقة، حامل اللقب ومتصدر الترتيب للنقطة 29 بفوزه على ضيفه عجمان 2-0، ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي، ليواصل "البرتقالي" نزيف النقاط بتعرضه للخسارة الثامنة في المسابقة ومستمراً في نقاطه الـ 3.

ونجح الشارقة في التقدم مبكراً "ق 7" عن طريق ايغور كورنادو من هجمة منظمة قادها ويلتون سواريز، وارتفعت حرارة المباراة بعد الهدف وتبادل الفريقان الهجمات ليتحمل حارسي الفريقين، الشقيقان "عادل وعلي الحوسني" العبء الأكبر في التصدي للهجمات هنا وهناك.

وقدم عجمان مستوى جيد على عكس المتوقع بعد التأخر بهدف وكاد أن يعدل النتيجة لولا براعة عادل الحوسني الذي أنقذ مرماه من هدف محقق في آخر دقائق الشوط الأول الذي انتهى بهدف كورنادو، واستمر اللعب سجالاً بين الفريقين في الشوط الثاني ولاحت فرصة حقيقية لعجمان للتعديل منتصف الشوط من مخالفة على رأس الصندوق نفذها بذكاء غوستافو وتحولت إلى ركنية ورد الشارقة بأكثر من هجمة حتى نجح في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ "ق 89" من ركلة جزاء ارتكبها المدافع عبد الرحمن راكان مع ويلتون سواريز وسددها الأخير بنجاح على يمين الحارس.

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