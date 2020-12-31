قلب دفاع الجزيرة لا ينبض أمام العين

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

يدخل الجزيرة مباراته مساء اليوم الخميس امام العين في الجولة 12 من دوري الخليج العربي بدون قلب دفاعه المكون من ميلوس كوسانوفيك ومحمد العطاس بسبب البطاقات التراكمية والإصابة على التوالي للاعبين اللذين أعتمد عليهما الفريق في معظم مواجهات الموسم الحالي لتأمين خط الدفاع من العمق وحماية مرمى علي خصيف، بجانب خليفة الحمادي الذي شارك في خانة الظهير الأيمن خلال عدد من المباريات لسد النقص.

وسيكون الهولندي مارسيل كايزر مدرب فخر أبوظبي مضطرا لإجراء بعض التعديلات في توليفة خط الدفاع اليوم، ويرجح إعتماده على خليفة الحمادي في موقعه بمتوسط الدفاع مع تحويل محمد ربيع من الظهير الأيمن ليشارك بجانبه في عمق الدفاع لسد غياب ميلوس، مع تحويل سالم راشد من الظهير الأيسر إلى الأيمن والدفع بعبد الله أدريس الذي يحتفظ به المدرب كثيرا في مقاعد الإحتياط للمشاركة في الظهير الأيسر،ما يؤكد أن المدرب الهولندي سيدفع بتوليفة من رباعي دفاع يشارك للمرة الأولى سويا خلال اليوم الذي يعتبر من أهم مواجهات فخر أبوظبي الباحث عن الصدارة، حيث يمتلك 26 نقطة برصيده في المركز الثاني بترتيب الجدول خلف الشارقة المتصدر بذات العدد من النقاط وبإفضلية المواجهات المباشرة.

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