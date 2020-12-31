نجوم العالم: شــكراً دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدأ كبار نجوم كرة القدم العالمية الذين شاركوا في فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وحفل تتويج الفائزين في جائزة «دبي غلوب سوكر» العالمية الرائدة، التي نظمها مجلس دبي الرياضي للعام 12 على التوالي بالتزامن مع المؤتمر، بالمغادرة إلى بلادهم والعودة إلى تدريبات فرقهم وعملهم في الأندية بعد قضاء عدة أيام حافلة في الدولة تضمنت حضور مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي نظمه المجلس تحت شعار «كرة القدم في القمة» وحفل جوائز «دبي غلوب سوكر» بجوار برج خليفة ولقاء الأصدقاء من اللاعبين القدامى والحاليين، وأيضاً قضاء إجازات عائلية في دبي تزامناً مع حملة «أجمل شتاء في العالم».

وحرص النجوم على تقديم الشكر إلى دولة الإمارات وإلى مدينة دبي ومجلس دبي الرياضي، على تنظيم المؤتمر الدولي وحفل الجوائز العالمية في هذا الوقت بالذات ودعوة النجوم للحضور والمشاركة في الحدث وتكريمهم تقديراً لإنجازاتهم الكروية، كما حرصوا على تقديم قمصان موقعة مع عبارات شكر، وارتدى روبرت ليفاندوفيسكي قميص مجلس دبي الرياضي وأرسل رسالة فيديو يعبر فيها عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وعلى دعوته للمشاركة في المؤتمر وتكريمه في الحفل.

وقال أفضل لاعب في العالم لعام 2020 وبطل الخماسية مع بايرن ميونيخ «شكراً دبي، وشكراً لمجلس دبي الرياضي على دعوتي إلى هنا، شكراً لكم على كل ما فعلتموه من أجلي.. لقد كان وقتاً رائعاً بالنسبة لي هنا. لقد كانت فترة قصيرة، لكن يجب أن أقول إنها كانت رائعة بسبب الجوائز ومؤتمر دبي الرياضي الدولي، لقد كان ذلك وقتاً رائعاً بالنسبة لي وأنا فخور حقاً بالحصول على الجائزة، أراكم في المرة القادمة».

أما قلب دفاع برشلونة ومنتخب إسبانيا النجم جيرارد بيكيه فأهدى مجلس دبي الرياضي قميصه مع نادي برشلونة، وأرسل رسالة شكر عبر الفيديو قال فيها «كان من دواعي سروري أن أكون هنا في دبي، لقد حظيت بتجربة رائعة في المؤتمر وحفل الجوائز، وقد أتيحت لنا الفرصة للقاء نجوم كرة القدم الآخرين وقضاء أيام قليلة رائعة هنا. أتمنى أن أراكم قريباً، وأن أعود إلى دبي في أقرب وقت ممكن».

كما تقدم الحارس الإسباني الدولي السابق إيكر كاسياس بالشكر لدولة الإمارات، حيث التقى خلال فترة وجوده في دبي بزملاء وأصدقاء أعزاء من بينهم كريستيانو رونالدو وسيدورف، كما التقى بالحارس الإيطالي الشهير والتر زينغا والمدافع الفرنسي مايكل سيلفستر، وغيرهم.

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